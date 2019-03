Mazraoui schrok tijdens Klassieker: ‘Flashback toen hij uit mijn rug kwam’

Noussair Mazraoui nam woensdag revanche tegen Feyenoord. De rechtsback bereikte met Ajax de finale van de TOTO KNVB Beker, dankzij een 0-3 zege in De Kuip. Eerder dit jaar speelde Mazraoui een zwakke wedstrijd tegen de aartsrivaal en werd er nog met 6-2 verloren. In gesprek met Inside Ajax blikt de Marokkaans international terug op de twee Klassiekers. Vooral de duels met Sam Larsson zijn hem bijgebleven.

De Zweedse aanvaller was Mazraoui in het competitieduel meerdere keren te slim af. Ook in de bekerwedstrijd kreeg de directe tegenstander van de Ajacied een enorme kans. "Voor mijn gevoel begon ik scherp, op dat moment na. Ik dacht: dit gaat toch niet nog een keer gebeuren?", vertelt Mazraoui. "Het was een flashback van de vorige wedstrijd, toen hij ook zo uit mijn rug kwam. Ik moet daarvan leren, maar heb er blijkbaar nog steeds niet van geleerd. De volgende keer zaag ik hem gewoon doormidden", grapt de 21-jarige verdediger.

Voor Mazraoui was de bekerzege na het eerdere debacle extra fijn. "Ik speelde geen gelukkige wedstrijd bij de 6-2 nederlaag. Ik had zeker revanchegevoelens. Ik wilde het rechtzetten en laten zien dat het een offday was. Dat is denk ik goed gegaan." Mazraoui erkent dat het na de winterstop wat minder soepel gaat met hem. "Voor de winterstop zat ik in het ritme van twee of drie wedstrijden in de week. Daar leef je naar en dat ritme moest ik wel even terugvinden. Ik had een kleine blessure en dat komt dan ook niet lekker uit. Voor mijn gevoel zit ik nu weer goed in het ritme", aldus de rechtspoot.

Ajax moet zich in de tweede seizoenshelft richten op drie verschillende competities. Natuurlijk is er de strijd om de landstitel met PSV en de bekerfinale tegen Willem II. Ook in de Champions League hopen de Amsterdammers nog door te gaan. Dinsdagavond wacht de return tegen Real Madrid. Mazraoui speelde dit seizoen al dertig wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Die duels verdeelde hij over de Eredivisie, de beker en Champions League. De rechtsback maakte vier doelpunten.