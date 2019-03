Mark van Bommel gooit middenveld om; dreun voor Erick Gutiérrez

Mark van Bommel heeft zaterdagavond enkele opvallende wijzigingen doorgevoerd in de basiself van PSV voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. De oefenmeester van de Eindhovenaren kiest op het middenveld voor Mohammed Ihattaren en Michal Sadílek, hetgeen ten koste gaat van Gastón Pereiro en Jorrit Hendrix.

Ihattaren en Sadílek verschenen in hun prille carrière beiden nog nooit aan de aftrap van een Eredivisie-wedstrijd, maar het jonge duo kan voor het bezoek aan Excelsior rekenen op het vertrouwen van Van Bommel. Hendrix ontbreekt vanwege privéomstandigheden in de wedstrijdselectie van de koploper; Pereiro is gepasseerd en zit op de reservebank. Pablo Rosario blijft wel gehandhaafd, ondanks dat de Oranje-international de laatste weken matig speelt.

Dat de keuze op het middenveld valt op Ihattaren en Sadílek is een hard gelag voor Erick Gutiérrez. De Mexicaan vertolkte dit seizoen op het middenveld al diverse rollen, maar moet zaterdagavond beide jongelingen dus voor zich dulden. Verder kiest Van Bommel in het Van Donge & De Roo Stadion voor de gebruikelijke namen.

PSV heeft in Kralingen wat goed te maken. De koploper is bezig aan een zeer teleurstellende reeks: de laatste drie competitiewedstrijden werd niet gewonnen. Daardoor bedraagt de voorsprong op achtervolger Ajax nu nog maar twee punten.