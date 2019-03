Paris Saint-Germain dankt Mbappé na vier pogingen tegen aluminium

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond ternauwernood drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Caen. Dankzij een dubbelslag van Kylian Mbappé won de koploper van de Ligue 1 met 1-2 van de nummer achttien. In het duel werd vijf keer het aluminium geraakt, waarvan vier keer door PSG, voordat Mbappé in de slotfase de eindstand bepaalde. PSG zal zich nu voorbereiden op het weerzien met Manchester United in de Champions League, woensdag in het eigen Parc des Princes.

Dat er niet gescoord werd in de eerste helft, mocht een klein wonder heten. Al in de vierde minuut was PSG dicht bij het openingsdoelpunt: na een voorzet van Ángel Di María trof Layvin Kurzawa de lat uit een acrobatische volley. In de dertiende minuut trof ook Caen het aluminium. Enzo Crivelli kwam voor Marquinhos en kopte krachtig richting doel, maar de lat bracht redding voor de bezoekers. Aan de overzijde werd een treffer van Di María halverwege de eerste helft geannuleerd vanwege een buitenspelsituatie, waarna PSG nog tweemaal het aluminium deed trillen: Marquinhos kopte tegen de lat en doelman Brice Samba werkte en geplaatst schot van Di María tegen de paal.

De Argentijn was de drijfveer achter het slotoffensief van PSG in de eerste helft. In het tweede bedrijf had PSG nog steeds de overhand, maar verrassend genoeg was het Caen dat de score opende. Tien minuten na de onderbreking Fayçal Fajr zette de defensie van PSG op het verkeerde been door een vrije trap in de richting van Casimir Ninga te wippen, waarna de aanvaller uit Chad in het duel te sterk was voor Dani Alves en behendig de linkerhoek vond. Het duurde echter niet lang voordat PSG langszij kwam. Een handsbal van Younn Zahary in het zestienmetergebied werd bestraft en Kylian Mbappé maakte geen fout bij de daaropvolgende strafschop.

PSG zocht naar meer in het Stade Michel d’Ornano en via Di María werd voor de vijfde keer in de wedstrijd het aluminium getroffen. De Argentijn ontving een afgemeten voorzet van de opgestoomde Thomas Meunier en kopte vanuit een lastige hoek tegen de paal aan. Acht minuten voor tijd pareerde Samba een inzet van Leandro Paredes en zodoende leek PSG genoegen te moeten nemen met een punt, maar in minuut 87 sloeg Mbappé voor de tweede keer toe. De aanvalsleider tikte de bal van dichtbij binnen, nadat een schot van op de lijn was tegengehouden door Caen.