Arbitrage slaat modderfiguur op Wembley: ‘Ik riep het een maand geleden al’

De Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal (1-1) stond zaterdagmiddag bol van arbitrale dwalingen. Arbiter Anthony Taylor nam op Wembley enkele zeer discutabele beslissingen, waaronder het toekennen van strafschoppen aan weerszijden. Arsenal-coach Unai Emery stelt dat de videoscheidsrechter (VAR) niet snel genoeg zijn intrede kan doen in het Engelse voetbal.

Tottenham en Arsenal hielden elkaar zaterdag op een 1-1 gelijkspel. Harry Kane tekende een kwartier voor tijd vanaf elf meter voor de gelijkmaker, nadat de Engelse spits zelf een strafschop had verdiend. Kane werd bij een vrije trap van Christian Eriksen in de rug gelopen door Shkodran Mustafi, waarna Taylor naar de stip wees. Op die beslissing leek weinig aan te merken, ware het niet dat Kane zich in buitenspelpositie bevond op het moment dat de bal werd ingebracht door Eriksen. "Ik riep een maand geleden al dat de komst van de VAR meer dan welkom is, het is lastig voor de scheidsrechters", vertelt Emery aan BT Sports.

"Je kunt alle situaties op televisie analyseren, maar dat is niet hoe het werkt voor de scheidsrechters. De wedstrijd had er vandaag anders uitgezien met de VAR, maar ik begrijp dat het lastig is", vervolgt de oefenmeester van Arsenal teleurgesteld. Emery zegt in beginsel een hoge pet op te hebben van Taylor. "Hij is een grote persoonlijkheid. Laten we daarnaast niet vergeten dat het moeilijk is om deze twee teams onder controle te houden." Behalve het penaltymoment met Kane stonden meer beslissingen van Taylor ter discussie.

Jan Vertonghen did so well to stop Pierre-Emerick Aubameyang scoring the penalty rebound but this is why. Spurs have got away with one today. #THFC #AFC ???? pic.twitter.com/isCtwfbuyx — Football Tweet (@Football__Tweet) 2 maart 2019

Zo liet de leidsman Granit Xhaka al vroeg in de wedstrijd wegkomen met een spijkerharde tackle in de knieholte van Kane. Daarnaast kende Taylor ook Arsenal in de absolute slotfase nog een discutabele strafschop toe, na licht contact tussen Pierre-Emerick Aubameyang en Davinson Sánchez. Hugo Lloris keerde de poging vanaf elf meter van Aubameyang, waarna de doelman van Tottenham bij de rebound te hulp werd geschoten door Jan Vertonghen. Uit de herhaling bleek echter dat Vertonghen veel te vroeg was ingelopen, waardoor de strafschop volgens de regels opnieuw genomen had moeten worden.

"Beide strafschoppen waren uiterst controversieel. Bij de eerste penalty stond Harry Kane buitenspel. Mustafi sprong hem inderdaad in de rug. Dat was een overtreding, maar daarvoor stond Kane buitenspel. De VAR had de situatie opgelost", vertelt Paul Parker, oud-voetballer van onder meer Manchester United, bij Eurosport. "Bij de tweede situatie dekte Sanchez verkeerd, maar er was geen contact met Aubameyang. Dat was opnieuw geen strafschop. Ik vind niet dat de scheidsrechter vandaag goed gefloten heeft."

In de blessuretijd van de wedstrijd stuurde Taylor Arsenal-middenvelder Lucas Torreira nog met rood van het veld, na een harde tackle op Danny Rose. The Gunners eindigden de burenruzie zo met een man minder; namens Tottenham leek Sánchez goed weg te komen toen hij zich in de tweede helft na een standaardsituatie al natrappend leek af te zetten op tegenstander Laurent Koscielny.