Manchester United ontsnapt in spektakelstuk op Old Trafford

Manchester United heeft zaterdag de felbegeerde vierde plaats in de Premier League overgenomen van Arsenal. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer won met 3-2 van Southampton in een spectaculaire wedstrijd, waarin meerdere fraaie doelpunten vielen. In de blessuretijd maakte de Nederlandse tiener Tahith Chong zijn Premier League-debuut als invaller. Eerder op de zaterdag kwam Arsenal niet voorbij Tottenham Hotspur (1-1). Manchester City won met minimaal verschil van Bournemouth (0-1) en heeft twee punten voorsprong op Liverpool, dat zondag op bezoek gaat bij Everton.

Bournemouth - Manchester City 0-1

83 procent balbezit, negen schoten om nul: Manchester City was in de eerste helft duidelijk de enige ploeg met aanvallende intenties. De achterste linie van Bournemouth, met Nathan Aké, doorstond echter iedere test. Gaandeweg de eerste helft moest de thuisploeg steeds verder terug. Kansen waren er onder meer voor David Silva en Nicolás Otamendi; laatstgenoemde probeerde het met een gewaagde omhaal vanaf de rand van het strafschopgebied en die inzet scheerde maar net langs de lat. Een grote domper voor de bezoekers was het uitvallen van Kevin De Bruyne in de slotfase van de eerste helft. De Belg werd afgelost door Riyad Mahrez.

Josep Guardiola zal gehoopt hebben dat Mahrez voor een nieuwe impuls kon zorgen in de tweede helft en dat gebeurde ook. De Algerijn werd in het strafschopgebied gevonden door Silva en schoot van dichtbij de 0-1 binnen. Het was voor Silva zijn tachtigste assist in de Premier League, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met David Beckham. Slechts zeven spelers bereidden nog meer doelpunte voor in de competitie. Negen minuten voor tijd scoorde Sergio Agüero bijna nog op bizarre wijze. Een lange bal die bedoeld was voor Sterling ging richting de verre hoek en verraste Artur Boruc, die de bal nog maar net tegen de onderkant van de lat kon werken.

Manchester United – Southampton 3-2

Op prachtige wijze zorgde Yan Valery na 25 minuten voor de verrassende 0-1. De twintigjarige Fransman stond volledig vrij aan de rechterflank en werd gevonden door Charlie Austin, die het spel verplaatste na balverlies van Andreas Pereira aan de zijlijn. Circa 22 meter van het doel, en vanuit een lastige hoek, vuurde Valery snoeihard raak in de kruising. David de Gea kreeg alleen nog een hand tegen de bal. Manchester United, dat slechts een van de voorgaande vijf thuiswedstrijden tegen Southampton in de Premier League had gewonnen, domineerde het balbezit in de zoektocht naar de gelijkmaker. Voor rust bleef Southampton echter overeind.

In de tweede helft maakte Pereira zijn fout voorafgaand aan de 0-1 goed. De middenvelder nam de bal over op het middenveld, vond van geruime afstand de ruimte voor een schot en plaatste de bal op heerlijke wijze in de rechterhoek. Manchester United was daar nog niet tevreden mee en het duurde slechts vijf minuten voordat de thuisploeg op voorsprong kwam. Romelu Lukaku kreeg de bal van Pereira, kapte in het strafschopgebied naar binnen en vond de verre hoek: 2-1. Manchester United voetbalde goed, maar moest toch toestaan dat het 2-2 werd: een geweldige vrije trap van James Ward-Prowse was De Gea te machtig. Vlak voor tijd greep Manchester United de overwinning alsnog, want Lukaku vond van net buiten het strafschopgebied de verre hoek. Diep in de blessuretijd miste Paul Pogba nog een penalty na een overtreding van Stuart Armstrong.

Wolverhampton Wanderers - Cardiff City 2-0

Cardiff had in het eerste kwartier de overhand, maar tegen de verhoudingen in greep Wolverhampton de leiding. Diogo Jota fungeerde als eindpunt van een vlotte aanval, waarbij meerdere spelers de bal slechts een keer raakten. Even later ontving Jota de bal opnieuw vlak voor het doel, maar hij hield het leer bij zich en stelde Raúl Jiménez in staat om er 2-0 van te maken. Plots had Wolverhampton de wedstrijd onder controle. Leander Dendoncker trof later in de eerste helft de paal en schoot van dichtbij over. Na rust hing de 3-0 nadrukkelijker in de lucht dan de 2-1. Met Adama Traoré als een van de gevaarlijkste spelers zocht de thuisploeg naar de definitieve beslissing, maar de uitblinkende doelman Neil Etheridge hield de schade beperkt.

Brighton & Hove Albion - Huddersfield Town 1-0

Bij de thuisploeg stond middenvelder Davy Pröpper in de basis, maar ontbrak Jürgen Locadia bij de wedstrijdselectie. De gasten traden in de Engelse badplaats aan met Terence Kongolo en Juninho Bacuna. In de eerste helft viel er weinig te genieten in Brighton. De thuisploeg was wel gevaarlijk via Alireza Jahanbakhsh, maar hij raakte de lat. Bacuna liet zich gelden bij Huddersfield en zag doelman Mathew Ryan zijn poging keren. Na de pauze liet het spektakel even op zich wachten in de degradatieclash. Uiteindelijk bleef hekkensluiter Huddersfield toch weer met lege handen achter. Invaller Florin Andone werd de held aan de kant van Brighton door in het laatste kwartier voor de enige treffer van de wedstrijd te zorgen. De thuisploeg doet goede zaken en blijft vooralsnog uit de gevarenzone. Het lot van Huddersfield lijkt, met een achterstand van dertien punten op de veilige zeventiende plek, bezegeld.

Burnley - Crystal Palace 1-3

De thuisploeg hielp hun gasten aardig in het zadel bij de eerste treffer. Na een kwartier spelen verschalkte verdediger Phil Bardsley zijn eigen doelman. Burnley was vervolgens sterker, maar wist de defensie van linksback Patrick van Aanholt niet te kraken. Vlak na de rust was het Chelsea-huurling Michy Batshuayi die de marge voor zijn ploeg wist te vergroten. Een kwartier voor tijd maakte Wilfried Zaha het nog erger voor de fans op Turf Moor. De behendigde aanvaller stuurde twee tegenstanders het bos en zette de 0-3 op het scorebord. Ashley Barnes redde in de slotfase nog de eer voor Burnley. Palace stijgt door de overwinning naar de dertiende plek en houdt de degradatiezone op afstand. Voor Burnley blijft de gevreesde streep dichtbij. De ploeg van manager Sean Dyche staat zestiende.