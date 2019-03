Succes voor Peter Bosz; ongenadig pak slaag voor Schalke 04

Bayer Leverkusen heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van Peter Bosz boekte op een middag waarop concurrenten Eintracht Frankfurt en TSG 1899 Hoffenheim elkaar eveneens troffen een overwinning op SC Freiburg en stijgt zodoende, voorlopig, naar de zesde plek in de Bundesliga. VfL Wolfsburg, dat later dit weekend nog in actie komt, kan Leverkusen wel weer van de positie die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Europa League stoten. Voor Schalke 04 was het een minder geslaagde middag: de worstelende Knappen gingen met ruime cijfers onderuit tegen Fortuna Düsseldorf en wachten nu al zes competitiewedstrijden op een overwinning.

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2-0

Charles Aránguiz bezorgde Bosz en consorten na vier minuten al een droomstart door een afvallende bal uit een corner in één keer achter Alexander Schwolow te schieten. De thuisploeg had in het restant van de eerste helft maar liefst driekwart van het balbezit, al resulteerde dit verder nauwelijks in grote kansen. Kevin Volland was op slag van rust nog het dichtst bij een tweede treffer voor die Werkself, maar zijn poging ging hoog over het doel van Schwolow. In de tweede helft moest de doelman wel handelend optreden bij een nieuwe poging van Volland en Schwolow slaagde erin om het schot van de aanvaller uit zijn doel te houden. Een ruim kwartier voor tijd viel de beslissende 2-0 toch nog toen Leon Bailey de bal na een goede aanval op aangeven van Julian Brandt in een leeg doel kon schieten.

Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim 3-2

In een directe confrontatie tussen twee concurrenten in de strijd om Europees voetbal was het Frankfurt dat na twintig minuten spelen op voorsprong kwam. Een vrije trap van Filip Kostic werd door richting veranderd door Ante Rebic, waarna de Kroaat de goal op zijn naam kreeg. Die Adler leken vervolgens met een voorsprong aan de thee te kunnen, maar via Joelinton kwam Hoffenheim op slag van rust toch weer op gelijke hoogte. Met een uur op de klok grepen de bezoekers na een knappe goal van Ishak Belfodil, maar zij wisten deze marge in een penibele laatste 25 minuten niet vast te houden. Nuhu Kashim moest namelijk voortijdig inrukken met zijn tweede gele kaart en Frankfurt wist hier in de slotfase, nadat Jetro Willems zijn entree had gemaakt als invaller, van te profiteren. Sebastién Haller kopte zijn ploeg in de laatste minuut van de officiële speeltijd op gelijke hoogte en diep in de blessuretijd tekende Conçalo Paciênca voor de winnende treffer.

1. FC Nürnberg - RB Leipzig 0-1

Nürnberg kreeg al vroeg in de wedstrijd de kans om verrassend op voorsprong te komen toen arbiter Daniel Schlager na een overtreding van Ibrahima Konaté op Tim Leibold naar de stip wees. Hanno Behrens ontfermde zich vervolgens over het buitenkansje, maar hij mikte vanaf elf meter op de lat. Leipzig nam vervolgens het heft in handen en na kansen voor Kevin Kampl en Marcel Halstenberg zette Lukas Klostermann de bezoekers een paar minuten voor de rust op voorsprong. Die Roten Bullen lieten het hier ondanks een aantal gevaarlijke momenten in de tweede helft bij zitten, waardoor er een minimale overwinning mee teruggenomen kon worden naar Saksen. Leipzig stijgt door de driepunter voorlopig over Borussia Mönchengladbach heen naar de derde plek, al komt de concurrent later op de zondag nog wel in actie tegen Bayern München.

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 0-4

Met Jeffrey Bruma in de basis kreeg Schalke 04 in eigen stadion een pak slaag van promovendus Fortuna Düsseldorf. De bezoekers namen in de Veltins-Arena via Dodi Lukebakio een voorsprong. De Belgische aanvaller schoot raak vanaf de stip na een overtreding van Matija Nastasic. Schalke probeerde na de thee iets te forceren, maar kreeg het deksel hard op de neus. Dawid Kownacki vergrootte aan de overkant de voorsprong van Düsseldorf. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor die Königsblauen. Benito Raman deed namens de gasten ook nog een duit in het zakje en Kownacki strooide in de slotfase nog wat extra zout in de wonden. Voor Schalke nemen de zorgen steeds meer toe. Inmiddels is de club afgezakt naar de veertiende plaats en komt de degradatiestreep gevaarlijk dichtbij. Düsseldorf lijkt zo goed als 'veilig' te zijn.

Hertha BSC - FSV Mainz 05 2-1

Bij de wedstrijd tussen Hertha BSC en Mainz ontbraken de drie Nederlanders aan de aftrap. Karim Rekik en Jean-Paul Boëtius waren vanwege een schorsing niet van de partij. Javairô Dilrosun keerde na een blessure terug bij de wedstrijdselectie, maar begon op de bank. In de eerste helft werden de fans in Berlijn niet verwend door beide ploegen. Het tweede bedrijf bleek veel interessanter. Direct na de rust kwamen de bezoekers op voorsprong door een eigen doelpunt van Niklas Stark. Lang kon Mainz niet genieten, want vier minuten later bracht Marko Grujic Hertha op gelijke hoogte. Even later vond pechvogel Stark ook het vijandelijke net namens de Berlijners en kroonde hij zich tot matchwinner.