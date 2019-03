Arsenal en Tottenham Hotspur delen punten in enerverende derby

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag opnieuw averij opgelopen in de Premier League. Na twee verliespartijen op rij eindigde de North London Derby tegen aartsrivaal Arsenal in een 1-1 gelijkspel. Aaron Ramsey maakte al vroeg in de wedstrijd de enige goal voor the Gunners en dit leek lang de beslissende treffer te worden. Een kwartier voor tijd garandeerde een rake strafschop van Harry Kane echter een punt voor de thuisploeg. Arsenal kan later op de middag de vierde plek kwijtraken aan Manchester United, dat zelf aantreedt tegen Southampton. Tottenham heeft nu respectievelijk acht en zeven punten minder dan koploper Liverpool en nummer twee Manchester City, die allebei nog in actie komen dit weekend.

De jarige Mauricio Pochettino ruimde na de nederlagen tegen Burnley en Chelsea plek in voor Jan Vertonghen, Danny Rose en Victor Wanyama, terwijl ook collega Unai Emery zijn basisopstelling flink op de schop gooide. De Spanjaard voerde maar liefst vijf wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Bournemouth en hield onder meer Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Özil en Lucas Torreira aan de kant. Alexandre Lacazette en Ramsey hoorden bij de spelers die wel een kans kregen en het inbrengen van de na dit seizoen naar Juventus vertrekkende Welshman bleek een gouden greep te zijn.

De middenvelder kon namelijk na een kwartier, na mistasten van Davinson Sánchez, alleen door richting Hugo Lloris, waarna hij de doelman kalmpjes omspeelde en afrondde. De thuisploeg dacht daarop acht minuten later weer langszij te komen, maar een fraaie goal met het hoofd van Kane werd afgekeurd wegens buitenspel. In de laatste vijf minuten van de eerste helft moesten Lloris en Bernd Leno vervolgens nog flink aan de bak: de doelman van the Spurs had eerst een goed antwoord op de inzet van Alex Iwobi, waarna aan de overkant Christian Eriksen en Moussa Sissoko met twee knappe reddingen van scoren af werden gehouden.

Aaron Ramsey zette Arsenal na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong.

Na een rommelige eerste paar minuten van de tweede helft werd het alweer snel gevaarlijk voor beide doelen. Lacazette kreeg eerst na een goede aanval van Arsenal een uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen, maar de aanvaller mikte de bal naast de verre hoek van het doel van landgenoot Lloris. Twee minuten later was het aan de overkant ook bijna raak toen een doorgekopte vrije trap voor de voeten van de eveneens jarige Toby Alderweireld belandde en de Belg in het zijnet schoot.

Hoewel Kane zich in buitenspelpositie bevond bij een vrije trap, kreeg de spits wel een penalty mee nadat hij onderuit gelopen werd door Shkodran Mustafi en de Engelsman pakte het cadeautje zelf uit. In de slotminuten van de wedstrijd mocht ook Arsenal een penalty nemen na een duel tussen Sánchez en de ingevallen Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees nam vervolgens zelf plaats achter de bal en zag zijn penalty gekeerd worden door Lloris, waardoor Tottenham na 32 gewonnen of verloren wedstrijden op rij weer eens gelijkspeelde. Arsenal haalde het laatste fluitsignaal overigens niet met elf man: Torreira moest diep in de blessuretijd nog inrukken met een rode kaart na een forse charge op de knie van Rose.