Solskjaer: ‘Ik zal dan als supporter nog steeds aangeven wie ik hier wil zien’

Ole Gunnar Solskjaer stapte in december als interim-opvolger van José Mourinho in bij Manchester United en the Red Devils hebben onder leiding van de Noor de weg naar boven weer weten te vinden. Bij Solskjaers aantreden stond United nog elf punten achter de nummer vier, terwijl het gat met de plaatsen die toegang geven tot de Champions League nu is teruggebracht tot slechts twee punten. Solskjaer weet echter nog niet of hij volgend seizoen de touwtjes in handen zal hebben als de club zich inderdaad weet te plaatsen voor het miljardenbal.

“Ja, dat klopt. We hebben de toekomst van de club besproken. Dat deden we al voor de gesprekken over mijn eventuele aanblijven”, is tijdens een persmoment zijn antwoord op de vraag of hij al met vicevoorzitter Ed Woordward heeft gesproken over welke spelers aankomende zomer moeten blijven of juist moeten vertrekken. “Mijn contract loopt in de zomer af, maar zoals ik altijd heb gedaan bij United, blijf ik mijn best doen. Je moet vooruitplannen en zelfs als ik hier aankomende zomer niet meer zou zijn, zal ik als supporter nog steeds aangeven wie ik hier graag zou willen zien.”

“Ik wil natuurlijk graag blijven, maar die beslissing wordt pas aan het einde van het seizoen genomen”, vervolgt Solskjaer zijn verhaal. De oud-spits hoopt in de komende maanden met zijn ploeg nog een paar plaatsen te kunnen stijgen: “Je wil nog geen plannen maken voor de Europa League. We hopen en maken plannen om volgend seizoen in de Champions League te spelen. Alle spelers willen ook in de Champions League spelen. Ik denk dat het voor een club als Manchester United belangrijker is dan voor veel andere clubs en we weten dat we niet alleen kunnen teren op onze naam, traditie en geschiedenis.”

“We willen goede spelers aantrekken die de spelers die we al hebben beter kunnen maken: Paul Pogba, David de Gea, Anthony Martial en Marcus Rashford. De topspelers die we al hebben, hebben andere spelers nodig om hen uit te dagen. Niemand zou er honderd procent zeker van moeten zijn dat hij toch wel in de basis staat. We staan nu vijf punten achter op Tottenham en er zijn nog tien wedstrijden te spelen, dus we maken zeker nog kans om te stijgen op de ranglijst. Daar gaan we ons best voor doen.” Manchester United neemt het zaterdagmiddag op tegen Southampton, terwijl concurrenten Tottenham en Arsenal elkaar eerder al treffen in de North London Derby.