‘Ik vind het geen probleem als hij spelers van ons wil, een normaal proces’

Mark-Jan Fledderus treedt vanaf 1 april in dienst van FC Groningen. De vertrekkend technisch manager van Heracles Almelo zal in de praktijk nog enkele dagen in het Polman Stadion aan het werk zijn, daar hij geen gesprekken met beoogde spelers voor de komend voetbaljaargang meer zal voeren. Opvolger Tim Gilissen van NAC Breda begint op zijn beurt mogelijk eerder dan 1 april.

“Tim zal al met Heracles bezig zijn. We hebben met NAC afgesproken dat als hij eerder beschikbaar is, hij bij ons begint”, verklaart zegt directeur Rob Toussaint zaterdag in gesprek met TC Tubantia. De bestuurder had het even moeilijk met het vertrek van Fledderus. “We kunnen met elkaar lezen en schrijven en ik baal dat hij weggaat. Maar ik snap het ook en gun het hem en zijn familie. Het leven gaat verder. We hebben meteen doorgeschakeld en zijn met Tim gaan praten.”

Frank Wormuth betreurt het vertrek van Fledderus, maar benadrukt dat het de beste periode in een seizoen is om te gaan. “Omdat de transfermarkt nog niet open is. Het is aardig rustig, al beginnen zaakwaarnemers alweer te bellen”, verzekert de trainer van Heracles. “Ik heb er deze week drie aan de telefoon gehad en dat worden er steeds meer. De toekomst begint nu.” Wormuth vindt het fijn dat Gilissen een voetbalverleden heeft en kijkt uit naar de samenwerking. “Ze hebben er gevoel bij en weten hoe het eraan toe gaat in een kleedkamer. Tim heeft gestudeerd en komt uit deze buurt. Allemaal voordelen.”

Fledderus richt zich intussen op de selectie voor komend seizoen bij Groningen en kent geen selectie zo goed als die van Heracles. Toussaint benadrukt dat er sprake is van ‘een soort gentlemen’s agreement’. “Ik kan niet zeggen: je mag die en die speler niet ophalen. Mark-Jan kent ons hele scoutingslijstje, dat is niet anders.” Wat Wormuth betreft, mag Fledderus aankloppen. “Ik vind het geen probleem als hij spelers van ons wil. Dat is een normaal proces. Wij leiden jongens op, zodat ze verkocht kunnen worden. Of het nou ADO Den Haag, Ajax, Werder Bremen of Groningen is die bij ons aanklopt: als ze iemand van ons willen, moeten ze betalen.”