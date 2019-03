Real Madrid biedt veertig à vijftig miljoen euro voor rebel

Juventus denkt erover na om Marko Pjaca komende zomer als wisselgeld te gebruiken in een deal met Benfica over Rúben Dias. De vleugelaanvaller maakt op huurbasis bij Fiorentina weinig indruk. (Diverse Italiaanse media)

Rúben Dias is echter ook een doelwit van Manchester United. De Premier League-club wil in totaal 160 miljoen euro neertellen voor de verdediger en ploeggenoot Joao Félix.

De transferclausule van 110 miljoen euro is alleen in de eerste twee weken van juli geldig.