Van Dijk: ‘Als ze in de stad op me af komen om wat te zeggen, moet dat maar’

Liverpool is momenteel met Manchester City verwikkeld in een felle strijd om het kampioenschap en zondagmiddag staat de volgende horde voor the Reds op het programma. Stadsgenoot Everton is dan op Goodison Park de tegenstander in de Merseyside derby en Virgil van Dijk verwacht een beladen wedstrijden tegen the Toffees.

“Het wordt een wedstrijd die beide kanten op kan vallen. Soms gaat het er in dit soort wedstrijden om wie het meest wil winnen. Wij bevinden ons in een positie waarin we dat zeker willen en hopelijk kunnen we dat op het veld laten zien. Het wordt een wedstrijd vol passie. Het is onze taak om te spelen op de manier waarop we het hele seizoen al spelen”, vertelt hij in gesprek met de Liverpool Echo. Hoewel Everton met een negende plaats bezig is aan een tegenvallend seizoen, verwacht de Oranje-international alsnog een felle wedstrijd.

“Ik heb natuurlijk in de Old Firm gespeeld toen ik nog bij Celtic zat en dat was erg intens. Rangers FC speelde toen echter op een lager niveau dan waarop ze nu zitten, dus toen was het niet zo moeilijk. Dit is echter de Premier League en dat is heel iets anders. Ik kom niet vaak in de stad, maar als de fans van Everton naar me toe willen komen om wat te zeggen, moet dat maar. Je kan niet veranderen dat ze gepassioneerd zijn over hun club. Ik hoop dat het een eerlijke wedstrijd wordt. De sfeer motiveert je alleen maar extra en het is een geweldige wedstrijd om te spelen.”

Van Dijk was woensdag met twee doelpunten belangrijk in de 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Watford en hij hoopt dit seizoen nog vaker te kunnen scoren: “Meestal word ik bij standaardsituaties gedekt door de beste kopper van de tegenstander. Daar ben ik me van bewust en dat is iets wat ik moet verbeteren. Ik werk eraan, probeer beter te worden en dat kan alleen door erop te trainen. De voorzetten waren geweldig. Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson doen dat het hele seizoen al. De kwaliteit van de voorzetten van de twee backs is altijd goed en het was geweldig dat Trent drie assists kon leveren en Robbo twee.”