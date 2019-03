Nederlander vindt oplossing van 5,3 miljoen euro voor Dos Santos

Het tijdperk van Giovani dos Santos bij Los Angeles Galaxy is ten einde. De Major League Soccer-club maakt via de officiële kanalen bekend dat het doorlopende contract van de 29-jarige aanvaller is afgekocht, om zodoende aan de regels van de Amerikaanse competitie te voldoen. Met de maatregel is naar verluidt een bedrag van 5,3 miljoen euro gemoeid.

Dos Santos was bezig aan het laatste jaar van het contract voor 4,5 jaar waar hij in 2015 zijn handtekening onder zette. De aanvaller zou naar verluidt omgerekend 5,3 miljoen euro opstrijken, maar dat bedrag kan hij nu in één keer tegemoetzien. LA Galaxy was afgelopen seizoen in staat om met Dos Santos, zijn broer Jonathan en Romain Alessandrini als designated players te spelen, terwijl Zlatan Ibrahimovic een kleiner contract had.

Ibrahimovic ondertekende deze winter echter een nieuwe overeenkomst, waardoor de club vier designated players op de loonlijst had staan en één van deze vier voetballers moest uitzwaaien. De keuze viel op Dos Santos, zo legt Dennis te Kloese, de Nederlandse algemeen directeur van de club, uit. “Dit is de beste beslissing voor de club en voor Giovani”, verklaart Te Kloese op de website van de club.

“We gaan een oplossing zoeken voor de speler. We waarderen zijn inzet voor de club en wensen hem succes toe in de toekomst.” De club probeerde om met Dos Santos tot een vergelijk over een andere structuur voor zijn contract te komen, maar koos er uiteindelijk voor om zijn contract af te kopen. Hij speelde in totaal 77 wedstrijden voor LA Galaxy, waarin hij 26 keer scoorde en 22 keer een assist leverde.

Dos Santos staat nu niet meer op de loonlijst van LA Galaxy voor dit seizoen, maar zijn contract staat nog wel in de boeken van de Major League Soccer. Amerikaanse media gissen naar de toekomst van de voormalig speler van onder meer Barcelona en Tottenham Hotspur.