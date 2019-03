Van Bommel kan zich ‘mateloos irriteren’: ‘Corner van Ajax tegen Feyenoord’

Mark van Bommel probeert dat de spelers van PSV onverstoorbaar blijven, ook nu de prestaties van de koploper van de Eredivisie de laatste weken ietwat tegenvallen. De oefenmeester wil rare fratsen binnen de lijnen voorkomen, maar het gedrag van Van Bommel langs de zijlijn is niet per se onverstoorbaar. “Voetbal is ook emotie”, zegt Van Bommel.

“Bovendien hoort het ook een beetje bij onze speelstijl. Met energie, met passie, fel, agressief. Dat mag je als trainer ook best uitstralen”, benadrukt Van Bommel zaterdag in het Algemeen Dagblad. Hij weet dat hij uitgebreid in discussie gaat met arbiters en vierde officials, maar weerspreekt dat hij met een gebrek aan beheersing kampt. “Van de zijlijn lijkt dat misschien zo, maar het is absoluut niet het geval dat ik ze sta uit te schelden, integendeel. Vraag het ze maar.”

“Ik blijf meestal hartstikke rustig, maar tegenwoordig staan er acht camera's op je gericht. Dan lijkt het misschien heel wat”, claimt Van Bommel, die hoe dan ook vindt dat een vierde official ‘wat actiever’ mag zijn. “Vorige week tegen Feyenoord was er sprake van een overduidelijke achterbal. De vierde official kon dat ook gewoon moeiteloos zien, Giovanni van Bronckhorst zag het ook.”

“Precies zoals bij die corner die Ajax tegen Feyenoord kreeg het geval was”, doelt Van Bommel op het moment voorafgaand aan de 0-1 in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Dat zijn wel wedstrijdbepalende momenten. Het lijken details, maar ze hebben grote invloed. Dat kan me mateloos irriteren”, erkent Van Bommel.