‘Ik ben met al mijn trainers gebotst, dat was in Barcelona niet anders’

Romário is sinds donderdag op uitnodiging van hoofdsponsor Energiedirect op Nederlandse bodem om carnaval te vieren. De oud-aanvaller uit Brazilië werd vrijdag benoemd tot ambassadeur van voormalig werkgever PSV, de club waar hij tussen 1988 en 1993 96 doelpunten in 107 duels maakte. In De Telegraaf blikt de wereldkampioen van 1994 terug op onder meer zijn tijd in Eindhoven.

Romário groeide uit tot een van de beste en populairste spitsen ooit, ook door zijn escapades buiten het veld. “Ik heb zoveel gekke dingen gedaan. Ik kan me het niet eens meer allemaal herinneren”, vertelt de Braziliaan met een lach aan het dagblad. Hij maakte in zijn actieve loopbaan meer dan duizend goals. Hij zou naar eigen zeggen nóg beter zijn geweest in deze tijd. “Ik zou kunnen wennen aan de regels die nu gelden. Ik denk dat ik nog veel meer doelpunten zou maken.”

“In het huidige voetbal draait het meer om power en minder om techniek. Ik zou dus wel meer in het krachthonk moeten zitten. Maar mijn techniek zou hetzelfde zijn, dus had ik juist nog meer het verschil kunnen maken.” Guus Hiddink was zijn eerste trainer in Europa. “Hiddink ging persoonlijk naar Brazilië om mij op te halen en naar PSV te brengen. Hij was heel belangrijk voor mij, ook voor de rest voor mijn loopbaan", benadrukt o Baixinho.

Bij Barcelona kreeg hij met een andere Nederlander te maken, wijlen Johan Cruijff. “Cruijff was de grootste coach die ik ooit in mijn leven heb gehad. Hij ontkent niet dat hij vaak botste met Cruijff. “Maar ik ben met al mijn trainers gebotst. Dat was in Barcelona niet anders. Met Cruijff had ik ooit een weddenschap, toen ik carnaval wilde vieren in Rio de Janeiro. Dat mocht, maar dan moest ik wel twee keer scoren. Ik maakte er drie…”