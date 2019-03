Pires denkt aan spectaculaire transfer: ‘De Spurs-fans zouden woest zijn’

Robert Pires ziet Gareth Bale na dit seizoen terugkeren in de Premier League. De oud-topvoetballer constateert vrijdag in gesprek met Bwin dat de 29-jarige Welshman het op dit moment bijzonder lastig heeft bij Real Madrid en denkt hardop aan een spectaculaire transfer.

Pires zou het namelijk toejuichen als zijn oude werkgever Arsenal komende zomer aan poging onderneemt om Bale los te weken bij Real Madrid. Een dergelijke transfer zou gevoelig liggen, daar Bale in het verleden jarenlang voor aartsrivaal Tottenham Hotspur speelde. "Ik denk dat de kans groot is dat Bale bezig is aan zijn laatste seizoen bij Real Madrid. Hij heeft het op dit moment erg lastig, zowel op als naast het veld. Er bestaan veel vragen over zijn rol binnen de kleedkamer en het publiek draagt hem niet op handen", zegt de Fransman.

De relatie tussen Bale en de overige spelers van Real Madrid is 'volledig kapot', zo schreven tal van Spaanse kranten begin deze week. De Welshman maakte vorig weekeinde in het uitduel met Levante (1-2) vanaf elf meter de winnende treffer, maar zijn gezicht stond duidelijk op onweer. Toen Lucas Vázquez de linkspoot wilde aanraken om zijn doelpunt, liet Bale duidelijk blijken dat hij daar niet van gediend was. "Het is overduidelijk dat hij op dit moment een ontevreden speler is", vervolgt Pires.

"Ik denk dat een terugkeer naar de Premier League voor hem de meeste logische stap zou zijn. Men rekent erop dat hij dan zal terugkeren naar Tottenham Hotspur, maar ik raad het Arsenal aan de weg naar het Emirates Stadium voor hem vrij te maken. Ik weet dat de fans van the Spurs woest zouden zijn, maar Bale zou meer dan welkom zijn bij Arsenal. Ik hoop dat de club zijn komst zal onderzoeken", aldus de voormalige middenvelder.

Behalve Bale zou ook Aaron Wan-Bissaka een versterking zijn voor Arsenal, veronderstelt Pires. De 21-jarige rechtsback maakt een sterk seizoen door bij Crystal Palace. "Hij heeft de aanvallende kwaliteiten die passen bij een back van Arsenal." Arsenal beschikt met Héctor Bellerín reeds over een gewaardeerde rechtsachter, maar de Spanjaard staat vanwege een zware knieblessure nog minimaal vijf maanden buitenspel. "Hij heeft een lange weg te gaan en Arsenal zal hem rustig willen brengen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat hij dezelfde blessure opnieuw zal oplopen. Arsenal heeft daarom een rechtsback van vergelijkbare kwaliteit nodig."