Oude bekende deelt ploeterend Borussia Dortmund mokerslag uit

Borussia Dortmund kan zijn koppositie in de Bundesliga dit weekeinde in theorie kwijtraken. Het elftal van trainer Lucien Favre verloor vrijdagavond met 2-1 bij laagvlieger FC Augsburg en heeft nu nog maar drie punten meer dan achtervolger Bayern München. Bayern speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Voor die Borussen betekende de nederlaag ook een vervelende generale repetitie voor het Champions League-duel van volgende week met Tottenham Hotspur.

Marco Reus keerde na een afwezigheid van bijna een maand terug in de basisopstelling van Dortmund, maar de Duitse vedette beleefde weinig plezier aan zijn rentree. De koploper speelde een teleurstellende wedstrijd en moest uiteindelijk buigen voor de scoringsdrift van Dong-Won Ji. De Zuid-Koreaan stond in het seizoen 2014/15 onder contract bij Dortmund en deed zijn voormalig werkgever uiteindelijk pijn met twee doelpunten. Zijn eerste treffer maakte Ji halverwege de eerste helft.

De spits werd in het strafschopgebied bereikt door André Hahn, waarna hij doelman Roman Bürki in twee instanties verschalkte: 1-0. Augsburg hield de voorsprong vast tot de rust en dat was verdiend te noemen. Het elftal van trainer Manuel Baum legde bijzonder veel energie in de wedstrijd en hoefde in de eerste 45 minuten nauwelijks grote kansen te incasseren. In de tweede helft zocht Dortmund naar een gelijkmaker, maar de bezoekers hanteerden een te laag tempo om Augsburg aan het wankelen te brengen.

Favre greep halverwege de tweede helft in: Reus en Thomas Delaney werden gewisseld ten faveure van Paco Alcácer en Raphaël Guerreiro. De dubbele wissel sorteerde echter niet het gewenste effect, want amper een minuut een later zorgde Ji met een heerlijke stift voor de 2-0. In de laatste twintig minuten vloeiden de krachten weg bij Augsburg, maar verder dan een aansluitingstreffer van Alcácer kwam Dortmund niet meer. Die Borussen spelen dinsdag de return tegen Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League; de heenwedstrijd werd in Engeland met 3-0 verloren.