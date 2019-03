El Jebli doet ADO Den Haag in slotfase pijn met genadeloze knal

De competitiewedstrijd tussen De Graafschap en ADO Den Haag heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. De gasten kwamen na ruim een halfuur op een 0-1 voorsprong en die stand bleef lang onveranderd, omdat De Graafschap niet bij machte leek een terugkeer te bewerkstelligen. Door een knal van Youssef El Jebli in de slotfase werd het echter toch nog 1-1. De Graafschap blijft zeventiende staan; ADO klimt een plaats en overnacht als elfde.

Al in de tweede minuut liet ADO zich gelden op De Vijverberg. Nasser El Khayati stuitte op doelman Hidde Jurjus, waarna Lex Immers naast schoot vanuit de daaropvolgende corner. ADO voetbalde makkelijk in de openingsfase en kreeg via Sheraldo Becker een grote kans om de score te openen. De aanvaller kreeg de bal perfect mee bij een counter, verscheen alleen voor de keeper en schoot hoog over. De Graafschap hield nog even stand, doordat Jurjus een inzet van Tomás Necid pareerde en Giovanni Troupée voor een leeg doel over schoot, maar na iets meer dan een halfuur was het toch raak.

Na balverlies van De Graafschap verstuurde El Khayati een goede pass richting Becker, die wegliep uit de rug van Leeroy Owusu. Van net buiten het strafschopgebied vond Becker de ruimte om uit te halen en Jurjus was kansloos: 0-1. Er volgden na het doelpunt nog twee grote dompers voor De Graafschap, want aanspeelpunt Charlison Benschop en doelman Jurjus vielen geblesseerd uit. Jurjus raakte geblesseerd bij een uittrap, greep naar zijn hamstring en moest van het veld worden gedragen. Hij werd afgelost door reservedoelman Nigel Bertrams.

De Graafschap had voor rust weliswaar een overwicht aan balbezit, maar speelde behoudend en had op de flanken geen antwoord op de snelle Becker en John Goossens. In het tweede bedrijf kostte het ADO aanvankelijk niet veel moeite om de voorsprong vast te houden. De Graafschap mocht het spel maken, maar creërde nauwelijks kansen. Negen minuten voor tijd schoot Danny Bakker van ADO op de lat en even later werd het toch nog 1-1. Na een snel genomen vrije trap gaf Delano Burgzorg de bal terug op El Jebli, die met een snoeiharde knal voor de eindstand zorgde.