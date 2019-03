Jeugdspeler Feyenoord baart opzien: ‘Ben gisteren voor Ajax geworden’

Gio-Renys Felicia, speler van Feyenoord Onder-15, heeft donderdag op opvallende wijze gereageerd op de bekeruitschakeling van het eerste elftal van de Rotterdammers. Via Instagram stuurde hij drie Andreaskruisen naar de beheerder van Rotterdam Fanatics, een fanaccount van Feyenoord. Felicia voegde eraan toe dat hij vanaf heden voor Ajax is.

"Drie kruizen staat voor 020. Of laat me zeggen: Ajax. Wzawzdb", schrijft de vijftienjarige Felicia, doelend op de door Ajacieden gebruikte afkorting voor 'Wij zijn Ajax, wij zijn de beste'. Op de vraag waarom hij dat bericht verstuurde, reageert Felicia: 'Omdat ik gisteren voor Ajax ben geworden'. Hij stelt bovendien dat de 0-3 nederlaag tegen Ajax niet zo diep zit bij de spelers van Feyenoord. "De spelers zijn het bijna allemaal vergeten hoor."

Via Twitter geeft Feyenoord een korte reactie. "Dit is opgepakt met de desbetreffende speler en is verder niet iets waar wij via dit account inhoudelijk op gaan reageren", aldus de club. Enkele twitteraars vragen zich af wat Felicia nog in de jeugdopleiding van Feyenoord doet. De mogelijkheid bestaat dat de jonge voetballer gehackt is, maar daar zegt Feyenoord niets over.