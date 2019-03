Messi maakt einde aan onzekerheid en keert terug bij Argentinië

Lionel Messi keert terug in de nationale ploeg van Argentinië. De aanvaller van Barcelona is voor het eerst sinds het WK 2018 weer geselecteerd door bondscoach Lionel Scaloni. Net als Nicolás Tagliafico van Ajax maakt Messi deel uit van de 31-koppige voorselectie voor de vriendschappelijke duels met Venezuela (23 maart) en Marokko (26 maart). Onder meer Mauro Icardi en Sergio Agüero zijn er niet bij.

Messi had na het WK geen punt achter zijn interlandloopbaan gezet, maar door zijn afwezigheid bij la Albiceleste vroeg men zich in eigen land af of hij überhaupt ooit nog het shirt van de nationale ploeg zou dragen. Hoewel Scaloni in de Argentijnse media liet optekenen dat hij optimistisch was over een mogelijke terugkeer van Messi in de nationale ploeg, gaf hij toe dat hij rekening hield met een ander scenario.

Hoe zit het met de interlandloopbaan van Lionel Messi en keert hij nog terug?

In totaal droeg Messi 128 keer het shirt van de nationale ploeg van Argentinië. Op het WK in Rusland speelde hij zijn laatste interlands. In een groep met IJsland (1-1), Kroatië (0-3 nederlaag) en Nigeria (1-2 winst) eindigden de Zuid-Amerikanen op de tweede plaats, waarna op 30 juni de wedstrijd tegen Frankrijk volgde in de achtste finale. Daarin bleek de latere wereldkampioen met 4-3 te sterk.

In september nam Argentinië het zonder Messi op tegen Guatemala (3-0 winst) en Colombia (0-0). De aanvoerdersband werd tijdens deze wedstrijden gedragen door Ajax-verdediger Tagliafico. Ook tijdens de interlandperiode van oktober was Messi er niet bij. De ploeg van interim-bondscoach Lionel Scaloni, met ditmaal Sergio Romero als captain, won met 4-0 van Irak en ging met 0-1 ten onder tegen Brazilië. Neymar gaf rondom dat duel aan te hopen dat Messi zich snel weer bij de nationale ploeg meldt. "Het is een aderlating voor het voetbal”, zei de Braziliaan.