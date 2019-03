De Jong rekent op fluitconcert: ‘Het zou leuk zijn, een soort welkom’

Frenkie de Jong speelt dinsdagavond op bezoek bij Real Madrid voor het eerst een wedstrijd met Ajax op Spaanse bodem. De 21-jarige middenvelder maakt aan het einde van dit seizoen een transfer naar Barcelona en erkent benieuwd te zijn naar zijn ontvangst in het Santiago Bernabéu.

"Mensen hebben wel eens tegen me gezegd dat ik op een onthaal kan rekenen. Misschien dat de supporters van Real Madrid weten wie ik ben. Ik denk het wel, ik heb af in toe in een Spaanse sportkrant gestaan", vertelt De Jong aan Ajax Life. De middenvelder werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, alvorens hij zich in januari definitief verbond aan de Catalaanse grootmacht.

De Jong verkast aan het einde van dit seizoen voor maximaal 85 miljoen euro naar Barcelona en hoopt vanzelfsprekend dinsdag in het stadion van de aartsrivaal van zijn toekomstige werkgever indruk te maken. Hij sluit niet uit dat de aanhang van Real Madrid hem op een klein fluitconcert zal trakteren. "Misschien wel, haha. Het maakt me niet zo veel uit, het zou ook wel leuk zijn. Een soort welkom, we zullen het zien."

In Madrid hoopt Ajax zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De heenwedstrijd werd met 1-2 verloren, waardoor Real Madrid de favoriet is voor het bereiken van de volgende ronde. De Koninklijke zal het echter wel moeten stellen zonder Sergio Ramos: de verdediger is geschorst, nadat hij in de heenwedstrijd opzettelijk een gele kaart pakte. "Als wij uiteindelijk winnen zal hij spijt hebben", stelt De Jong. "Ramos is een heel goede verdediger, dus misschien is het wel logisch dat Real zonder hem meer wedstrijden verliest. We gaan er alles aan doen om door te gaan. Real is echt duidelijk favoriet, maar laat ik het zo zeggen: we hebben het zeker nog niet opgegeven."