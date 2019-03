PSV strikt nieuwe ambassadeur: ‘Hij is een legende, eigenlijk overal’

PSV heeft Romário gestrikt als ambassadeur voor de club in Brazilië. De oud-aanvaller is sinds donderdag op uitnodiging van hoofdsponsor Energiedirect op Nederlandse bodem om carnaval te vieren en kreeg van PSV het verzoek om ambassadeur te worden in zijn thuisland. Romário ziet dat als een 'grote eer', vertelt hij op de website van de Eredivisie-koploper.

Romário zal in Brazilië optreden als 'gezicht van PSV', zo schrijft de club. De voormalig spits was tussen 1988 en 1993 goed voor 107 wedstrijden voor PSV, waarin hij 96 keer scoorde. Hij spreekt nog altijd van 'zijn club'. Komend seizoen keert Romário nog eens terug in Eindhoven voor een officiële inauguratie. "Daar kijk ik erg naar uit, want het voelt fantastisch om hier terug te zijn."

Commercieel directeur Frans Janssen prijst zich gelukkig met het strikken van de 53-jarige Zuid-Amerikaan. "Hij heeft toegezegd dat we hem kunnen inzetten op alle gebieden waarvan wij denken dat hij van toegevoegde waarde kan zijn", geeft hij aan. "Romário is een legende, in Eindhoven, in Brazilië, eigenlijk overal. Het is fantastisch dat iemand met zijn status zich voor onze club wil inzetten."

Eerder dit seizoen werden Carlos Salcido en Francisco Rodriguez, eveneens voormalig spelers van PSV, al benoemd tot ambassadeur in Mexico. Janssen stelt dat het gaat om eretitels met een 'zeer serieuze ondertoon'. "Met Salcido en Rodriguez zijn volwassen afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid. Carlos heeft inmiddels in een commercieel traject voor een sponsor een eerste bijdrage geleverd. Met Romário maken we soortgelijke afspraken."