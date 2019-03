Dreamteam van Louis van Gaal dient als voorbeeld voor kansloos geacht Ajax

Ajax staat voor een hels karwei in de Champions League. Het team van trainer Erik ten Hag verloor het eerste achtste finale-duel met Real Madrid op eigen veld met 1-2, waardoor alleen een klein wonder de Amsterdammers lijk te kunnen redden. Opta blikt vooruit op de return in het Santiago Bernabéu, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O In de geschiedenis van de Champions League was een 1-2 overwinning in de heenwedstrijd van een tweeluik in de knock-outfase tot nu toe altijd goed voor het bereiken van de volgende ronde: in totaal acht keer.

O Real Madrid won zijn zeven laatste ontmoetingen met Ajax (doelcijfers: 22-3). Geen enkele Spaanse ploeg kan in Europees verband een betere reeks overleggen tegen een specifieke opponent. De laatste overwinning van Ajax op Real Madrid dateert van november 1995, toen de Amsterdammers onder leiding van Louis van Gaal met 0-2 zegevierden in het Santiago Bernabéu.

O De laatste keer dat Ajax een tweeluik in de knock-outfase van de Champions League overleefde, was in het seizoen 1996/97. Toen rekende men in de kwartfinales af met Atlético Madrid, alvorens Juventus in de halve finales te sterk bleek.

O Real Madrid won vier van de vijf laatste Champions League-edities. Juventus was in het seizoen 2014/15 het laatste team dat de Spaanse grootmacht in de knock-outfase van het toernooi wist te elimineren. Dat gebeurde toen in de halve finales.

O Real Madrid plaatste zich in de laatste acht seizoenen telkens voor de halve finales van de Champions League. Geen enkele club schaarde zich vaker opeenvolgend bij de laatste vier van het miljardenbal.

O Real Madrid verloor 2 van zijn laatste 5 duels voor eigen publiek in de Champions League (2 zeges en 1 remise), net zoveel als in de 48 voorgaande thuiswedstrijden (40 zeges en 6 remises).

O Ajax won in maart 1997 voor het laatst een uitduel in de knock-outfase van de Champions League. Dat gebeurde toen nota bene in Madrid, op bezoek bij Atlético.

O Van de twaalf doelpunten die Ajax dit seizoen wist te maken in de Champions League, vielen er elf in de tweede helft (92%).

O Karim Benzema was in de zes Champions Leauge-duels die hij speelde met Ajax telkens goed voor minimaal een doelpunt of een assist (vier doelpunten, vier assists). Met zijn treffer in het heenduel werd hij na Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Raúl pas de vierde speler die de grens van zestig Champions League-doelpunten wist te passeren.

O Ook Hakim Ziyech wist in de heenwedstrijd te scoren. Het betekende na dertig schoten zijn eerste doelpunt in de Champions League.