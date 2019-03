Manchester United hikt aan tegen succespercentage van 0 procent in 34 duels

Paris Saint-Germain kan zich woensdag voor de eerste keer sinds het seizoen 2015/16 kwalificeren voor de kwartfinale van de Champions League. Het team van Thomas Tuchel heeft een uitstekende uitgangspositie, na de 0-2 overwinning op Manchester United in de heenwedstrijd. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Parc des Princes, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Het gebeurde 34 keer eerder dat een ploeg in de knock-outfase van de Champions League begon met een thuisnederlaag met minstens twee doelpunten verschil. Het lukte geen enkele van die 34 ploegen om de volgende ronde te bereiken.

O PSG heeft slechts een van de zestien laatste thuiswedstrijden in de Champions League verloren. Die nederlaag was echter wel in de achtste finales, vorig seizoen tegen Real Madrid (1-2).

O De laatste zes keer dat een Engelse ploeg een bezoek bracht aan het Parc des Princes, werd er niet gewonnen van PSG. De enige Engelse club ooit die daar wel slaagde was het Chelsea van José Mourinho in september 2004 (0-3).

O In vijf van de laatste zes ontmoetingen tussen Engelse en Franse clubs in de knock-outfase van de Champions League bereikte de Franse club de volgende ronde.

O PSG kwam in de laatste 10 thuiswedstrijden in de Champions League tot 35 doelpunten, maar wist al 5 thuiswedstrijden op rij geen clean sheet te houden in het miljardenbal.

O Manchester United won slechts een van de laatste tien wedstrijden in de knock-outfase van de Champions League (drie remises, zes nederlagen), te weten met 3-0 van Olympiacos in maart 2014. De laatste uitzege in de knock-outfase dateert van april 2011, tegen Schalke 04 (0-2).

O De grootste marge waarmee Manchester United ooit is uitgeschakeld in een Europees tweeluik, was drie doelpunten: in de halve finale van de Europacup I in het seizoen 1956/57 (in totaal 2-5 tegen AC Milan) en in de achtste finale van de Europacup II in het seizoen 1991/92 (in totaal 1-4 tegen Atlético Madrid).

O Manchester United verloor de laatste twee Champions League-wedstrijden (2-1 tegen Valencia en 0-2 tegen PSG). The Red Devils hebben al sinds maart 2005 niet drie opeenvolgende duels verloren in het toernooi.

O Kylian Mbappé kwam tot scoren in zes van zijn zeven Champions League-wedstrijden tegen Britse clubs. Hij heeft in totaal veertien keer gescoord in de Champions League: twee keer meer dan elke andere speler voor diens 21ste. Karim Benzema had op dat moment twaalf keer gescoord.

O Marcus Rashford heeft maar een keer gescoord in zijn laatste negen Champions League-wedstrijden. Hij was echter wel de enige speler van Manchester United die in de thuiswedstrijd tegen PSG een schot op doel afvuurde.