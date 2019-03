Klopp maakt uitzondering voor captain: ‘Vanwege de verhalen die plots opdoken’

Jordan Henderson ontbrak woensdagavond in de basiself van Liverpool voor de thuiswedstrijd Watford (5-0). De aanvoerder van the Reds moest genoegen nemen met een invalbeurt en speelde uiteindelijk slechts twintig minuten. Jürgen Klopp ontkent dat de reserverol van Henderson verband hield met de woordenwisseling die de twee vorig weekend hadden tijdens het uitduel met Manchester United (0-0).

Henderson werd op Old Trafford achttien minuten voor tijd gewisseld door Klopp, waarna de Engelse middenvelder zichtbaar geïrriteerd van het veld strompelde. Hij reageerde niet op de uitgestoken hand van zijn trainer en werd daar voor het oog van de camera op aangesproken door Klopp. De Duitse manager garandeert vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de stadsderby tegen Everton dat de reserverol van Henderson tegen Watford niets te maken had met het voorval op Old Trafford. "Hendo heeft dit seizoen de nodige wedstrijden gespeeld en sukkelde zo nu en dan met wat blessures. Het is Milly (James Milner, red.), Gini (Georginio Wijnaldum, red.) en Naby (Keïta) ook overkomen", vertelt Klopp aan diverse Engelse media.

Liverpool trad tegen Watford aan met een middenveld dat bestond uit Milner, Wijnaldum en Fabinho. "Het belangrijkste voor mij is hoe de veldbezetting is, of het 'past'. Als dat het geval is, dan ga je nadenken over welke spelers een adempauze kunnen gebruiken of bijvoorbeeld bruikbaarder zijn op dat moment", vervolgt Klopp.

De oefenmeester lichtte Henderson voor het treffen met Watford persoonlijk in over zijn reserverol. "Het is niet zo dat ik voor onze wedstrijden door de kleedkamer loop en de spelers vertel of ze wel of niet gaan spelen. Als je niet speelt, krijg je dat op het trainingsveld wel te horen, zo is de normale situatie. Maar vanwege de verhalen die na de wedstrijd tegen United plots opdoken in de media, vond ik het logisch om Jordan te vertellen dat zijn naderende reserverol niets te maken had met het incident."