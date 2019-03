Iniesta blikt terug op Clásicos: ‘We wonnen met 2-6 in Bernabéu’

Zaterdagavond om 20.45 uur staat voor de tweede keer deze week El Clásico op het programma. Eerder deze week won Barcelona de ontmoeting in de Copa Del Rey al met ruime cijfers door Real Madrid met 0-3 aan de kant te zetten. Nu wacht een competitiewedstrijd in het Santiago Bernabéu, waar Barcelona met een winstpartij de voorsprong op de aartsrivaal kan vergroten tot maar liefst twaalf punten. In de aanloop naar deze onderlinge ontmoeting blikt Andrés Iniesta terug op de ruim dertig edities van El Clásico die hij speelde en laat hij zijn licht schijnen op de titelstrijd.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!