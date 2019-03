Van Bommel dacht tijdens Klassieker aan WK-finale: ‘Dan word je toch gek?’

Zijn aanvaringen met de arbitrage vormen dit seizoen een terugkerend thema tijdens persconferenties van Mark van Bommel. De trainer van PSV liet zich ook in de wedstrijd tegen Feyenoord (1-1) van zondag meermaals gaan tegenover de vierde man. Van Bommel zegt vrijdag, op de persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Excelsior van zaterdagavond, dat hij zichzelf bij arbitrale dwalingen niet altijd in de hand heeft.

"Het is niet zo dat ik hem de huid vol scheld. Maar ik kan mij mateloos ergeren", wordt de oefenmeester door de NOS geciteerd tijdens de persconferentie. Hij wijst naar een moment in de wedstrijd tegen Feyenoord: zowel Giovanni van Bronckhorst als hijzelf zag dat PSV op een bepaald moment een doeltrap had moeten krijgen. "Maar er wordt een cornerbal gegeven. Dan vind ik dat ik iets tegen de vierde man moet zeggen. Als ik het zie, moet hij het ook zien."

Tijdens De Klassieker van woensdag in de TOTO KNVB Beker gingen de gedachten bij Van Bommel terug naar 2010. Het openingsdoelpunt van Ajax viel uit een corner die niet toegekend had mogen worden. "Dan word je toch gek als trainer? En de WK-finale in 2010 dan. Corner of achterbal? Je verliest wel de finale, hè. Dan ben je als trainer niet rustig." Van Bommel zegt dat hij als voetballer al 'fel, agressief en fanatiek' was, maar 'wel vaak binnen de lijnen'. Als trainer is hij naar eigen inzicht niet veranderd.

"Maar als de camera tachtig van de negentig minuten op je staat, dan zie je zelfs dat ik in mijn neus zit. Bij wijze van spreken", voegt hij eraan toe. "Daar moet ik mee omgaan, maar het is niet zo dat ik mezelf daarvoor ga veranderen. Het hoort bij me. En het hoort bij de ploeg, zo spelen we ook. Met passie en emotie en agressiviteit. Zonder daarbij over de streep te gaan." PSV heeft in de Eredivisie een voorsprong van twee punten op Ajax, dat dit weekend vrijaf heeft.