Van Bronckhorst: ‘Je moet mensen in hun waarde laten, geen ziektes gebruiken’

Feyenoord werd midweeks door Ajax uit het bekertoernooi gekegeld. De Amsterdammers waren in De Kuip met 0-3 te sterk en dat zorgt bij trainer Giovanni van Bronckhorst voor de nodige teleurstelling. Het enige dat dit seizoen voor zijn ploeg nog rest, is de strijd om de derde plaats in de Eredivisie.

“Bij iedereen is teleurstelling groot. Maar je moet door, het seizoen gaat nog door. Daar moeten we alle energie in stoppen, omdat wij Europees voetbal willen halen volgend seizoen”, zo tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Van Bronckhorst tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Emmen, die zondagmiddag om 16.45 uur afgewerkt wordt. “Het is een andere situatie dan andere jaren. We moeten door, gaan ook door en moeten nog elf wedstrijden spelen. Voetbal blijft een mooie sport, ook al sta je soms aan de verkeerde kant.”

“We hebben mooie momenten beleefd, maar dit seizoen gaat dat niet meer gebeuren. Het gaat nu om plek drie”, zo gaat de vertrekkende oefenmeester verder. Het publiek in De Kuip liet woensdagavond tijdens de wedstrijd tegen Ajax zijn onvrede jegens technisch directeur Martin van Geel horen. “Ik voel met Martin mee, als alle pijlen op je gericht worden tijdens een wedstrijd. Ik weet hoeveel energie en tijd hij in de club stopt. Voor hem is het heel jammer. Ik heb veel met hem samengewerkt.”

“Supporters zijn vrij om zich te uiten, maar ik hoorde weer ziektes voorbij komen en dat vind ik heel spijtig”, stelt Van Bronckhorst met een kritische toon. “Wij weten hoe mooi en ondersteunend de fans kunnen zijn en dat voel je in het stadion, zeker in grote duels. Maar het publiek kan ook heel hard en kritisch zijn, dat mag en hoort ook. Maar je moet mensen in hun waarde laten, geen nare ziektes gebruiken. Dat komt hard aan.”