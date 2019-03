Willem II licht optie in aflopende verbintenis van bekerheld

Willem II heeft de optie in het aflopende contract van Timon Wellenreuther gelicht, zo maken de Tilburgers via de officiële kanalen bekend. Het betekent dat de Duitse doelman ook volgend seizoen onder de lat staat in het Koning Willem II Stadion. Wellenreuther had donderdagavond een hoofdrol in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen AZ.

De sluitpost stopte in de strafschoppenserie drie penalty's van de Alkmaarders, waardoor Willem II de finale van de KNVB Beker bereikte. Daags na dit succes hebben de Tilburgers dus besloten om Wellenreuther langer aan zich te binden. Na het lichten van de optie ligt de 23-jarige tot medio 2020 vast bij Willem II, waar hij sinds de zomer van 2017 onder contract staat.

Willem II nam Wellenreuther een kleine twee jaar geleden transfervrij over van Schalke 04. De doelman ondertekende destijds een contract tot medio 2019, met een optie voor nog een seizoen. Wellenreuther, die eerder voor Karlsruher SC en RCD Mallorca speelde, keepte tot dusver 41 wedstrijden voor de Tilburgers.