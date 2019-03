VVV speelt in op blessure van Promes en laat Lima komende dagen meetrainen

Josimar Lima traint de komende dagen mee met VVV-Venlo, zo communiceert de Limburgse club via de officiële kanalen. De 29-jarige verdediger zit sinds januari zonder club, nadat hij het Finse FC Lahti achter zich liet. Mogelijk zien de Limburgers in Lima een vervanger voor Jerold Promes, die vorige week zwaar geblesseerd raakte.

Promes brak in de wedstrijd tegen Heracles Almelo de knieschijf in zijn linkerbeen en werd direct met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij onder het mes gegaan, waardoor hij vermoedelijk tot het einde van 2019 aan de kant staat. Om die reden kan VVV een versterking in het centrum van de verdediger goed gebruiken, waardoor men heeft besloten om Lima een kans te geven om zich te laten zien.

Lima vertrok in januari bij het Finse FC Lahti, waar hij een halfjaar onder contract stond. In die zes maanden kwam hij tot negen optredens in de Veikkausliiga, waarin Lahti in het vorige kalenderjaar als zesde eindigde. De Finse middenmoter nam de verdediger afgelopen zomer over van FC Emmen, met wie hij naar de Eredivisie was gepromoveerd. Lima speelde twee jaar in Drenthe, alvorens hij voor een nieuw buitenlands avontuur koos.

De op Kaapverdië geboren verdediger speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord, Excelsior en Willem II, waar hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte. In 2011 vertrok Lima naar FC Dordrecht, dat hem drie jaar later naar Al-Shaab in de Verenigde Arabische Emiraten liet gaan. Na twee jaar in het Midden-Oosten keerde hij weer terug bij de Schapenkoppen. Lima, viervoudig international van Kaapverdië, traint nu dus de komende dagen mee met de selectie van VVV-Venlo.