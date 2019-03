‘Atlético en Real krijgen concurrentie uit Engeland in strijd om Tagliafico’

Ook Arsenal en Real Betis hebben Nicolás Tagliafico in het vizier, zo weet ESPN vrijdagmiddag te melden. In een eerder stadium werd de Argentijnse vleugelverdediger van Ajax al gelinkt aan Atlético Madrid en Real Madrid. Tagliafico heeft daar nu dus naar verluidt twee opties bijgekregen.

Een bron laat aan ESPN weten dat Tagliafico na anderhalf jaar in Amsterdam klaar is voor een stap hogerop. Ondanks dat de Premier League goed bij de speelstijl van de Argentijn zou passen, ligt een overstap naar Spanje voor de hand. Vanwege de taal en de cultuur zal de vleugelverdediger vermoedelijk sneller acclimatiseren in Zuid-Europa. Overigens werd Tagliafico eerder al eens gelinkt aan Newcastle United.

Ricardo Schlieper, de belangenbehartiger van Tagliafico, liet maandag in gesprek met Radio Rivadavia de naam van Real Madrid vallen. "Hij zou één van de namen op het verlanglijstje van Real Madrid zijn, omdat Marcelo mogelijk naar Juventus verkast. Ik heb echter nog niets gehoord van Real Madrid. Diverse clubs hebben naar hem geïnformeerd. Zijn contract bevat geen transferclausule, maar de club heeft wel een bepaalde vraagprijs in gedachte, die geldt voor Europese clubs, waaronder een Spaanse. Al met al denk ik dat het tijd is voor zijn doorbraak.”

Ajax nam Tagliafico een jaar geleden over van het Argentijnse Independiente, dat vier miljoen euro overhield aan de vleugelverdediger. De verdediger paste zich moeiteloos aan in Amsterdam en speelde reeds 45 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 7 assists. Het contract van Tagliafico in de hoofdstad loopt nog tot medio 2022.