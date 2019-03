Wijnaldum blikt vooruit: ‘Je moet dit gebruiken om jezelf te motiveren’

Voor Liverpool staat komende zondag de uitwedstrijd tegen Everton op het programma. Georginio Wijnaldum verwacht dat het een lastig duel zal worden op bezoek bij de stadgenoot op Goodison Park. “De sfeer zal behoorlijk anders zijn dan bij een normale wedstrijd”, zo blikt de middenvelder vooruit op de Merseyside Derby in gesprek met de Liverpool Echo.

Everton wil graag voorkomen dat de stadgenoot de landstitel pakt. “Wij willen hen graag verslaan, dus het werkt twee kanten op. Het zal een spannende strijd worden”, reageert Wijnaldum. “Je moet dit gebruiken om jezelf te motiveren. Het is geweldig om op Goodison Park te winnen. In mijn eerste seizoen wonnen we daar, maar vorig jaar speelden we in de Premier League twee keer gelijk tegen Everton.”

Eerder dit seizoen was Liverpool met 1-0 te sterk voor Everton, dankzij een doelpunt van Divock Origi in blessuretijd. “Zij waren toen erg goed, beter dan alle voorgaande keren dat ik tegen Everton gespeeld heb. Ik verwacht niet dat ze minder gemotiveerd zijn dan de vorige keer. Misschien zijn ze matig in vorm, maar dat kan snel veranderen”, gaat de middenvelder verder. Na drie nederlagen op rij wist Everton afgelopen dinsdag weer eens te winnen, met 0-3 van Cardiff City. “In de derby wordt er meer van spelers verwacht, de supporters steunen je extra.”

“In dit soort wedstrijden tellen de voorgaande wedstrijden niet, door de sfeer, de fans en de manier hoe een derby gehypet wordt”, aldus Wijnaldum, die bij Everton Marcel Brands treft. De director of football van the Toffees kent de middenvelder nog van hun gezamenlijke tijd bij PSV. “We spreken elkaar nog af en toe. De vorige keer heb ik hem in aanloop naar de derby niet gesproken.”

Na het 0-0 gelijkspel tegen Manchester United won Liverpool midweeks met 5-0 van Watford. “Ik denk dat we die reactie alleen maar gaven door het seizoen dat United draait. Normaal gesproken is een gelijkspel op Old Trafford een goed resultaat. Maar door de situatie bij hen en de manier hoe de wedstrijd liep, dacht iedereen dat Liverpool had moeten winnen. Iedereen zei dat het een makkelijke wedstrijd was en dat we hadden moeten winnen, maar zo werkt het niet. We begonnen goed, maar wisten dat niet door te trekken. Tegen Watford was dat beter, het geloof is er altijd geweest.”