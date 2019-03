Ter Stegen: ‘Door die situatie heb ik echt overwogen om Barcelona te verlaten’

Barcelona nam Marc-André Ter Stegen in de zomer van 2014 over van Borussia Mönchengladbach. In zijn eerste twee seizoenen moest de 26-jarige Duitser het louter stellen met optredens in de Copa del Rey en de Champions League, terwijl Claudio Bravo in de competitie onder de lat stond. Dat hij zijn plaats in het elftal moest delen, bracht Ter Stegen even aan het twijfelen over zijn toekomst bij Barcelona.

“Claudio en ik konden op zich best wel goed met de situatie omgaan. Hij is een geweldige doelman, die destijds een basisplaats verdiende. De trainer hoefde niks te veranderen, omdat hij in de competitie geweldig presteerde. Natuurlijk ga je daardoor nadenken over je toekomst, want speelminuten zijn het belangrijkst. Het was niet beter geweest als de trainer had gezegd: ‘Je speelt in LaLiga en Bravo keept in de andere competities’”, vertelt ter Stegen in gesprek met Goal.

“Door die situatie heb ik echt overwogen om Barcelona te verlaten. Claudio en ik zijn altijd open geweest over de situatie, we zagen het eigenlijk niet zitten. Op gegeven moment komt er een punt waarop de situatie niet langer houdbaar is. Toen heeft Barcelona een duidelijk besluit genomen en voor mij gekozen. Ik denk dat ik de club tot dusver heb terugbetaald voor dat vertrouwen”, zo gaat de Duitse doelman verder. Bravo liet Barcelona in 2016 achter zich voor Manchester City, dat achttien miljoen euro voor hem neertelde.

Ter Stegen is sinds de zomer van 2016 de eerste doelman van Barcelona, al keept Jasper Cillessen normaal gesproken de wedstrijden in de Copa del Rey. De Duitser geniet van het leven in Spanje. “Het is geweldig, ik houd van de stad en mijn vrouw is hier ook gelukkig. Natuurlijk mis ik mijn familie, maar zij hebben altijd de mogelijkheid om mij te bezoeken. Mijn contract loopt nog tot medio 2022 en we zien daarna wel wat er gaat gebeuren. Ik geniet van de huidige situatie.”