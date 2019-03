‘In mijn ogen is Van Dijk momenteel de beste centrumverdediger ter wereld’

Met twee doelpunten was Virgil van Dijk woensdagavond een van de uitblinkers bij Liverpool, dat met 5-0 van Watford wist te winnen. Andy Robertson laat zich in gesprek met Sky Sports lovend uit over zijn ploeggenoot. Als het aan de Schotse back ligt, wordt Van Dijk aan het einde van het seizoen de eerste verdediger in veertien jaar die de PFA Player of the Year-award in de wacht sleept.

“Als het seizoen hier zou eindigen, zou ik hem de prijs geven. Er zijn nog tien wedstrijden te gaan en er is ook iemand van een ander team die het daarin heel goed kan gaan doen. Maar Virgil kan het voetbal naar een heel ander niveau tillen. Normaal gesproken zijn aanvallers de favorieten om een dergelijke prijs te winnen, omdat ze scoren en daarmee de krantenkoppen domineren. Virgil is dit seizoen echt fantastisch en hij krijgt de complimenten die hij verdient”, laat Robertson weten over zijn ploeggenoot.

“Ik denk niet dat Virgil bezig is met deze prijs, hij is gefocust op het team. Het is altijd leuk om na het seizoen in de prijzen te vallen en ik weet zeker dat hij een kandidaat is om te winnen. Ik ga er vanuit dat hij een van de favorieten is”, zo gaat de Schotse vleugelverdediger verder. “Hij is enorm consistent. Als hij zo blijft presteren, is er geen reden waarom hij deze award niet zou moeten winnen. Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker, dat is zeker.”

“Doordat hij naast me staat, is het zoveel makkelijker voor mij. Het is zo'n prettig gevoel om Virgil naast je te hebben als iemand op je af komt lopen. Je weet dat hij nooit uit positie is. In mijn ogen is hij momenteel de beste centrumverdediger ter wereld, dat zie je aan zijn zelfvertrouwen en zijn manier van spelen. Hij is nog steeds jong en kan alleen maar beter worden”, besluit Robertson. Voor Liverpool wacht komende zondag de uitwedstrijd tegen Everton.