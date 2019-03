Real Madrid mist na Sergio Ramos mogelijk ook Varane tegen Ajax

Real Madrid verschijnt dinsdagavond gehavend aan de aftrap in de return van de achtste finales van de Champions League tegen Ajax. Trainer Santiago Solari moet Sergio Ramos missen door een schorsing, terwijl mogelijk ook Raphaël Varane niet inzetbaar is. De Franse verdediger raakte afgelopen woensdag geblesseerd tegen Barcelona en moet het duel met Ajax mogelijk aan zich voorbij laten gaan, zo melden Marca en AS vrijdag.

In de return van de halve finale van de Copa del Rey maakte Varane een eigen doelpunt en raakte hij geblesseerd aan zijn knie. De mandekker maakte de negentig minuten wel vol, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. Aanstaande zaterdag krijgt Real Madrid opnieuw bezoek van Barcelona. Omdat Nacho geschorst is, lijkt Solari tegen Barça noodgedwongen een beroep te moeten doen op Varane. De wedstrijd tegen Ajax van drie dagen later slaat Varane dan wellicht over.

Varane stond donderdag al wel weer op het trainingsveld, maar zal vrijdag nog een laatste test ondergaan om te zien of hij in staat is om te spelen in El Clásico. Mocht hij volgende week dinsdag nog altijd hinder ondervinden aan zijn knie, dan zal Solari tegen kiezen voor een centrum bestaande uit Nacho en Jesús Vallejo. Nacho speelde de heenwedstrijd tegen Ajax ook al in het hart van de verdediging.

De laatste keer dat Nacho en Vallejo samen in het centrum van Real Madrid speelden was in januari 2018. In de Copa del Rey speelde de Koninklijke destijds teleurstellend met 2-2 gelijk tegen Numancia uit de Segunda División. De laatste keer dat Vallejo in actie kwam in de Champions League, verloor Real Madrid thuis met 3-0 van CSKA Moskou.