Feyenoord maakt ‘miljoenendeal’ met nieuwe hoofdsponsor bekend

Droomparken is de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord, zo communiceert het bedrijf via de officiële kanalen. De Telegraaf wist vrijdagochtend al te melden dat de Rotterdammers een nieuwe hoofdsponsor hadden gevonden. Beide partijen doen officieel geen uitspraken over het bedrag dat met de sponsordeal gemoeid is, maar volgens de krant ontvangt Feyenoord zes miljoen euro per jaar van Droomparken.

De nieuwe sponsor van Feyenoord is de opvolger van Qurrent, dat werd overgenomen door Greenchoice en daardoor van het shirt verdwijnt. Droomparken, dat veertien vakantieparken in Nederland bezit, is nu nog de shirtsponsor van Vitesse, maar maakt bekend ‘op een ander niveau’ te blijven samenwerken met de Arnhemmers. Ondanks dat er geen uitspraken worden gedaan over de hoogte van het sponsorbedrag, laat Mark Koevermans, commercieel directeur van Feyenoord, weten dat er ‘opnieuw sprake is van een verbetering ten opzichte van de huidige hoofdpartnerovereenkomst’.

“Behalve het geld dat met de overeenkomst is gemoeid, zien we ook veel kansen om de komende twee jaar hun vakantieparken in te zetten om hele leuke dingen te doen voor bijvoorbeeld de jeugdelftallen en zeker ook voor de supporters”, licht Koevermans namens Feyenoord toe. “Door een partnership met Feyenoord aan te gaan wil het bedrijf haar landelijke naamsbekendheid en ambities verder vorm geven. In de gesprekken kregen we al snel het gevoel dat de mensen achter Droomparken ook qua mentaliteit goed bij Feyenoord passen.”

“Wij hebben het afgelopen jaar goede ervaringen opgedaan als hoofdsponsor van Vitesse. Onze naamsbekendheid is hierdoor flink vergroot en met name bij de fans van Vitesse. Onze ambitie is echter om voor een versnelde en verhoogde landelijke naamsbekendheid te gaan en zo meer gasten te mogen ontvangen op onze parken”, vult Andries Buil namens de directie van Droomparken aan. “De kans deed zich nu voor om dat via Feyenoord waar te maken, een geweldige topclub met een lange traditie. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking met de club en haar legioen.”