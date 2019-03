Vrijdag, 1 Maart 2019

Wolves hoopt op akkoord met 'man van 120 miljoen'

AS Roma is niet van zins om het contract van Edin Dzeko, die tot medio 2020 op de loonlijst staat, te verlengen. Het is tegen het beleid om verbintenissen van voetballers in de dertig met een of meerdere jaren te verlengen. (Sky Italia)

Juventus overweegt in de zomer een formeel bod op Riyad Mahrez uit te brengen. De aanvaller uit Algerije is vooral de laatste weken niet meer verzekerd van speeltijd in het tenue van Manchester City. (The People)

Wolverhampton Wanderers hoopt tal van topclubs af te troeven en Joao Félix te strikken. Hoewel de spelmaker van Benfica 120 miljoen euro kost, hopen de Engelsen niet voor de eerste keer een goede deal met Jorge Mendes te sluiten. (The Sun) Hoewel de spelmaker van Benfica 120 miljoen euro kost, hopen de Engelsen niet voor de eerste keer een goede deal met Jorge Mendes te sluiten.

Een delegatie van Liverpool heeft de laatste duels van Abdulkadir Omur bijgewoond. De middenvelder annex Turks jeugdinternational genoot in januari al interesse, maar Trabzonspor aanvaardde het formele bod niet. (Fanatik)

In eerste instantie wilde Manchester United een ervaren manager aanstellen als definitieve opvolger van José Mourinho. Omdat men behoorlijk onder de indruk is van Ole Gunnar Solskjaer, mag hij definitief aanblijven op Old Trafford. (Daily Mirror)