De Boer verder in CONCACAF Champions League na geweldige comeback

Atlanta United heeft zich na een knappe comeback geplaatst voor de kwartfinales van de CONCACAF Champions League. Nadat de ploeg van trainer Frank de Boer vorige week nog met 3-1 verloor van CS Herediano in Costa Rica, won de club uit de Major League Soccer vannacht met 4-0. Door een monstertruck-event kon Atlanta United de return niet afwerken in het eigen Mercedes-Benz Stadium, maar moest het uitwijken naar het Fift Third Bank Stadium.

De thuisploeg kende een droomstart, want na 47 seconden lag de bal er al in. Een voorzet vanaf de linkerflank werd slecht uitverdedigd door de achterhoede van Herediano, waarna het voor Josef Martínez een koud kunstje was om de bal tegen de touwen te werken. De goede start gaf het team van De Boer vleugels en het duurde dan ook niet lang voordat de voorsprong werd verdubbeld. In de negende minuut ging Julian Gressel de combinatie aan met Ezequiel Barco en schoof raak in de verre hoek.

Met de ruime voorsprong zou Atlanta United zeker zijn van een plek in de volgende ronde, maar om aan alle onzekerheid een einde te maken breidde de thuisploeg de score verder uit. Na ruim een uur spelen maakte Martínez zijn tweede van de avond. Brek Shea werd de diepte ingestuurd en bood vervolgens Martínez een niet te missen kans: 3-0. In de slotfase bepaalde Leandro González de eindstand op 4-0. Hij kopte raak na een voorzet van Barco.

Het vizier van de ploeg van De Boer kan nu gericht worden op de competitie. Komend weekeinde gaat de competitie in de Major League Soccer van start en maandag begint Atlanta United met een uitwedstrijd tegen DC United. In de volgende ronde van de CONCACAF Champions League neemt Atlanta United het op tegen de Mexicaanse topclub Monterrey.