Heerkens verrast door ‘pitch-invasion’: ‘Je hoopt door te kunnen blijven ademen’

Willem II plaatste zich donderdagavond ten koste van AZ na een strafschopschoppenserie voor de finale van de TOTO KNVB Beker. Aan de kant van de Tilburgers was het Freek Heerkens die de eerste penalty voor zijn rekening nam. Op de afsluitende training voor de halve finale schoot hij de bal nog in de handen van doelman Timon Wellenreuther. Na de misser van Teun Koopmeiners, schoot Heerkens de bal in de kruising. “Ik neem graag penalty’s”, aldus Heerkens.

“Tegen Roda JC heb ik het vorig jaar in de kwartfinale ook gedaan. Toen was het ook raak. Met die misser op de training heb ik onze keeper vertrouwen gegeven”, aldus Heerkens met een knipoog tegenover het Brabants Dagblad. Nadat AZ verslagen was, bestormden de supporters het veld. “Ik had niet op een pitch-invasion gerekend", aldus Heerkens. “Als die met dertig kilometer per uur op je af komen stormen en je staat tegen de boarding, dan hoop je maar dat je door kunt blijven ademen.”

Heerkens verwacht een volle Kuip als Willem II het op 5 mei opneemt tegen Ajax. “Ajax is natuurlijk van een heel ander niveau dan AZ. Ik denk niet dat we in de Kuip als favoriet aan de aftrap staan”, aldus Heerkens, wiens woorden worden onderstreept door Adrie Koster. De trainer van de Tilburgers is blij met de plek in de finale, maar hoopt zich ook veilig te spelen. Willem II staat immers op de tiende plaats in de Eredivisie. “De competitie is zeker zo belangrijk, maar dit moet wel een boost geven. We zijn tot veel in staat, zeker als je drie keer van AZ kan winnen", aldus Koster tegenover de NOS.