‘Feyenoord vindt nieuwe hoofdsponsor en sluit miljoenendeal’

Feyenoord heeft met Droomparken een nieuwe hoofdsponsor gevonden tot minimaal medio 2021, zo weet De Telegraaf te melden. Met de deal is een bedrag van zes miljoen euro per jaar gemoeid. Na dit seizoen wordt afscheid genomen van Qurrent, de huidige hoofdsponsor die met de naam van het bedrijf op het shirt van Feyenoord staat.

Qurrent werd onlangs overgenomen door energieleverancier Greenchoice en in januari werd bekend dat de huidige sponsor na dit seizoen van het shirt zal verdwijnen. Feyenoord behoudt wel de inkomsten die tot het seizoen 2020/21 zijn gegarandeerd, zo meldde het Algemeen Dagblad. Met het binnenhalen van de nieuwe hoofdsponsor, wordt bij Feyenoord een stevige financiële basis gelegd richting de toekomst en de aanstaande verhuizing naar het nieuwe stadion.

Droomparken bezit in Nederland veertien vakantieparken. De verwachting is dat de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord internationale overnames gaat doen. Dat zou gunstig zijn voor Feyenoord, want met internationale bekendheid kan een groter publiek worden bereikt. Feyenoord hoopt in 2023 in het nieuwe stadion te gaan spelen en alle commerciële deals lopen om die reden niet na dat jaar door. De club uit Rotterdam wacht nog altijd op definitief groen licht voor de bouw van het nieuwe stadion, maar hoopt dat in 2019 te krijgen.

In De Kuip zit Feyenoord aan de grenzen van zijn mogelijkheden. De skyboxen en business-seats zijn uitverkocht en uitbreiding van de horeca-gelegenheden is niet mogelijk. Hierdoor loopt de club grote bedragen mis. Volgens De Telegraaf kunnen alleen grote partnerships Feyenoord nog financieel een injectie geven. Echter, de meeste kandidaten wachten de bouw van het nieuwe stadion af. Een luchtvaartmaatschappij, een online-betting partner en het havenbedrijf zouden zich aan de club willen binden.