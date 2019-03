AZ kan ogen niet geloven en treurt: ‘Het waren de vaste penaltynemers’

Calvin Stengs schoot AZ donderdagavond op voorsprong tegen Willem II, in het kader van de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De schitterende treffer was echter niet voldoende, daar Willem II na een uur spelen remiseerde en uiteindelijk via een noodzakelijke strafschoppenreeks, na een stand van 1-1, een ticket voor de bekerfinale van 5 mei boekte. Willem II-doelman Timon Wellenreuther keerde liefst drie van de vijf penalty’s.

Wellenreuther raadde de intenties van Teun Koopmeiners, Guus Til en Ricardo van Rhijn, moest alleen een rake penalty van Oussama Idrissi toestaan en zag hoe Bjørn Johnsen op de paal schoot. Voor Willem II waren Freek Heerkens en Alexander Isak trefzeker: 2-1. “We misten er gewoon vier”, verzuchtte Stengs na afloop in gesprek met FOX Sports. “Hoe wij ze inschieten...”

Stengs had ook een andere verklaring voor de voor de AZ dramatisch verlopen penaltyreeks. “Ik denk dat Timon Wellenreuther goed onze penaltynemers heeft bespeeld. Want hij pakte telkens de juiste hoek.” John van den Brom kwam tot een duidelijke conclusie. “De strafschoppen werden slecht genomen of er is goed gekeept. Als je als keeper drie ballen klemvast hebt, is de conclusie: slecht genomen.”

Een verklaring daarvoor had Van den Brom niet. “Het waren de vaste penaltynemers, daar was geen discussie over. Maar als vier van de vijf spelers missen, is dat bizar”, erkende de vertrekkende trainer van AZ. Stengs baalde. “Het zou mijn eerste finale zijn geweest. Het is zuur, ik ben teleurgesteld.” Hij vertelde over de sfeer in de kleedkamer. “Het was in het begin muisstil. Daarna is gezegd dat we het niet hebben verdiend. Nu moeten we door en voor de derde plek gaan in de competitie.”