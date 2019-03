Penaltykiller Wellenreuther erkent: ‘Ik wist niet dat we hadden gewonnen’

Timon Wellenreuther had donderdagavond een groot aandeel in het succes van Willem II in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen AZ. De doelman keerde in de noodzakelijke strafschoppenreeks, na een stand van 1-1 na 120 minuten, liefst drie penalty’s. Hij ziet zichzelf echter niet als de held. “Of het een kwaliteit is? Ik denk dat het vooral geluk is en vandaag zit het mee”, verzekerde de Duitser.

Wellenreuther raadde de intenties van Teun Koopmeiners, Guus Til en Ricardo van Rhijn, moest alleen een rake penalty van Oussama Idrissi toestaan en zag hoe Bjørn Johnsen op de paal schoot. Voor Willem II waren Freek Heerkens en Alexander Isak trefzeker: 2-1. “We hadden een goed plan. Ik zat in iedere hoek”, vertelde Wellenreuther aan FOX Sports. “We hadden de eerste twee spelers geanalyseerd en ik wist waar ze zouden schieten. Bij de andere twee spelers keek ik naar hun benen en zag ik het goed.”

Wellenreuther had enkele seconden nodig om te beseffen dat de misser van Johnsen doorslaggevend was geweest. “Ik wist niet dat we hadden gewonnen”, bekende de keeper. “De eerste twee seconden was ik daarom koel. Of ik een penaltykiller ben? Dat weet ik niet. In voetbal draait het om geluk en dat was aan mijn zijde.”

Het vieren van carnaval zit er voor Willem II nog niet in. Komende zondag wacht een uitduel met sc Heerenveen, in de Eredivisie. “We moeten ons eerst focussen op die wedstrijd. Daarna zijn we een of twee dagen vrij, misschien kunnen we dan samengaan.”