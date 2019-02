‘Kerels’ van Willem II vieren feest: ‘Geweldig wat de fans hebben gedaan’

Willem II is op 5 mei de tegenstander van Ajax in de finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Adrie Koster was donderdag in de halve finale voor eigen publiek in een bizarre penaltyreeks te sterk voor AZ. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord in Tilburg, waarna Timon Wellenreuther zich ontpopte zich tot de held van Willem II. Hij keerde drie van de vijf strafschoppen, waardoor de Tilburgers met 2-0 wonnen.

In de uren voorafgaand aan de wedstrijd werd het centrum van Tilburg ingenomen door fans van Willem II. “Ongeëvenaard. Ik wist dat het veel los zou maken, maar wat we nu meemaken is geweldig”, vertelde captain Jordens Peters in gesprek met FOX Spórts. “We waren het hotel ingegaan om ons goed voor te bereiden. Voor de wedstrijd maakten we even een rondje Tilburg door de stad. Geweldig wat de supporters hebben gedaan.”

“Dit is geweldig, deze finale is ook voor de supporters. Die verdienen zij ook.” Peters was trots op de teamprestatie. “We hebben als kerels gespeeld. Afgezien van een paar momenten hadden wij in deze wedstrijd het initiatief. Dit is een grote overwinning voor de club. Hier gaan we even van genieten.''

Voor zichzelf was Peters ook dolgelukkig. “Ik moest van ver komen”, doelde hij op de zware knieblessure die hem lang aan de kant hield. “Maar ik sta er weer. Dit is ook een overwinning op mezelf.'”