Jaume Domènech zorgt voor bekerfinale tegen Barcelona op 25 mei

De finale van de Copa del Rey gaat tussen Barcelona en Valencia. Daags na de zege van de Catalanen bij Real Madrid (0-3, na 1-1 in het het heenduel) zegevierde het team van Marcelino met 1-0 over Real Betis, na een 2-2 gelijkspel in de eerste ontmoeting. De eindstrijd tussen los Azulgrana en los Che wordt op 25 mei in het Benito Villamarin afgewerkt, de thuishaven van Real Betis.

Valencia maakte aanvankelijk een ietwat verlegen indruk en leek zelfs geen strijdplan te hebben. Opvallend aan het team van Marcelino was de defensie met twee linies van vier dicht op elkaar, om een beetje het spel van Betis af te stoppen. De bezoekers uit Zuid-Spanje zorgden namelijk wél voor gevaar. Het was aan doelman Jaume Domènech te danken dat Valencia zonder schade het rustsignaal haalde.

Jaume had enkele uitstekende reddingen in de eerste 45 minuten, vooral op een goed schot van Jesé Rodriguez. De inzet van de aanvaller ging richting de bovenhoek, maar de keeper van los Che was attent. Het waren cruciale interventies van Jaume, daar Valencia tien minuten na rust de leiding nam. Aïssa Mandi lette niet op en stond toe dat Kévin Gameiro het leer in rechtmatige positie in het strafschopgebied ontving. De Fransman werkte het leer over Joel Robles heen, waarna Rodrigo de bal het laatste zetje gaf: 1-0.

Betis slaagde er niet in om op gelijke hoogte te komen. Jaume had weinig moeite met een inzet van Sergio Canales, een poging van invaller Loren Morón ging langs de verkeerde kant van de paal en vlak voor tijd verrichtte hij een sublieme redding op een nieuwe poging van Canales. Een inzet van Cristiano Piccini tussendoor betekende net niet de 2-0.