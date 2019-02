Mauro Icardi komt met statement: ‘De ogen van mijn kinderen liegen niet’

Mauro Icardi heeft donderdagavond via een communiqué voor het eerst gereageerd op zijn situatie bij Internazionale. In verband met onenigheid over zijn contractuele situatie is de aanvaller al enkele weken geen aanvoerder meer en mist hij vrijdag tegen Cagliari voor de vijfde keer op rij een duel van de Serie A-club. Icardi speelde op 9 februari zijn laatste wedstrijd voor i Nerazzurri.

“Op de moeilijkste momenten wordt ware liefde zichtbaar”, vertelt Icardi. “Op die momenten koos ik ervoor om bij Inter te blijven, met Inter. Toen ik voelde dat ik met mijn doelpunten kon helpen om Inter sterker te maken, onder andere. Sterker dan de FFP-problemen. Sterker dan onze obstakels, toen velen ons afschreven. Bij Inter. Met Inter. En ondanks alles koos ik er altijd voor om te blijven. En vanwege de liefde voor deze kleuren. Ik heb aanbiedingen geweigerd die andere voetballers moeilijk zouden hebben gevonden om te weigeren.”

“Ik heb met fysieke pijn gespeeld, pijn die mij deed huilen na wedstrijden, en de dagen die erop volgden”, vervolgt de aanvaller. “Maar ik drong er altijd op aan om welke pijn dan ook te vergeten, met als enige doel om alles te kunnen geven om deze kleuren te helpen. Bij Inter. Met Inter. Vanwege mijn LIEFDE voor de Nerazzurri-kleuren, omdat er alleen maar Inter is. Ik heb mijn kinderen laten zien dat hoop niet verloren mag gaan. Ik heb hen geleerd dat winnen moeilijk is, maar dat winnen met Inter een uniek doel had, een doel dat alleen een echte interista kan begrijpen en voelen. De ogen van mijn kinderen liegen niet.”

“Ik heb mijn droom bewerkstelligd, ik heb de droom van alle interesti bewerkstelligd, terugkeren in de Champions League, met mij als aanvoerder. Omdat ik altijd de liefde voor deze kleuren voelde en heb overgebracht. Ik heb het altijd afgekeurd als iemand de club, bij de eerste de beste gelegenheid, wilde verlaten. Ik heb de supporters gerespecteerd, mijn teamgenoten, de club en alle coaches die de revue zijn gepasseerd. Ik heb met de club samengewerkt, binnen en buiten de lijnen, altijd wanneer een nieuwe speler kwam, door te laten zien dat we alleen met passie onze doelen kunnen bewerkstelligen.”

“Ik weet wat liefde voor Inter is en de fans van Inter weten dat. Ze hebben gezien hoe ik heb geleden, hoe ik heb gehuild, hoe ik heb gevochten en hoe ik uiteindelijk heb genoten van deze kleuren”, benadrukte de Argentijn. “Bij Inter. Met Inter. Maar, zoals ik al zei, al mijn opofferingen waren voor de liefde voor deze kleuren, terwijl ik iedereen heb gerespecteerd. Ik weet niet of er, op dit moment, liefde en respect is voor Inter en mij inzake degenen die beslissingen nemen. Ik weet niet of er bij iemand het verlangen bestaat om in actie te komen en dingen op te lossen én volledig in het belang van Inter.”

“Er kunnen in een familie veel dingen gebeuren, goed of slecht. Uit liefde kan iemand veel verdragen. Maar er moet nooit een gebrek aan respect zijn. Dit zijn mijn waarden, dit zijn de waarden waar ik altijd voor heb gevochten. In mijn verhaal. Bij Inter. Met Inter”, sloot Icardi af.