Dolend Fulham zet Claudio Ranieri na ruim drie maanden op straat

Fulham heeft donderdagmiddag zijn tweede trainer van het seizoen ontslagen. The Cottagers maken via de officiële kanalen namelijk bekend dat er afscheid is genomen van Claudio Ranieri. De 67-jarige Italiaan werd halverwege november nog aangesteld als de opvolger van Slavisa Jokanovic, die het daarvoor drie jaar volgehouden had bij de Engelse laagvlieger.

Ranieri, die in 2016 nog kampioen van Engeland werd met Leicester City, kreeg Fulham in zijn korte periode op Craven Cottage echter ook niet aan de praat. Onder leiding van de ervaren trainer werden slechts drie van de zeventien competitieduels gewonnen en de nederlaag tegen directe concurrent Southampton van woensdagavond is hem uiteindelijk fataal geworden.

Fulham bezet momenteel de negentiende positie in de Premier League en de kans dat de club na één seizoen alweer terugkeert naar de Championship begint met de week toe te nemen. Nummer achttien Cardiff City heeft momenteel acht punten meer en Southampton, dat op de veilige zeventiende positie staat, heeft nu een voorsprong van tien punten opgebouwd op Fulham. Nummer zestien Brighton & Hove Albion heeft evenveel punten als the Saints.

De uitdaging om de club dit seizoen voor de Premier League te behouden komt nu op het bord van Scott Parker te liggen. De voormalige middenvelder was al werkzaam als assistent van Ranieri en hij neemt op interim-basis de takten van zijn baas over. Met Ryan Babel en de van Manchester United gehuurde Timothy Fosu-Mensah zijn er momenteel twee Nederlanders actief bij de degradatiekandidaat.