‘Ondanks dat belletje van Roberto Martínez stond mijn keuze al vast’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Amine Khammas, de Marokkaans Belgische vleugelverdediger van FC Den Bosch.

Door Chris Meijer

Als Voetbalzone Den Bosch aandoet, is Nederland in de ban van het heerlijke voorjaarsweer. Ondanks dat de selectie van FC Den Bosch ’s middags geen programma heeft en de omstandigheden perfect zijn, is Amine Khammas niet van plan om zijn vrije middag op een van de vele terrassen van de Brabantse hoofdstad door te brengen. “Ik ga zo het krachthonk in”, zegt Khammas met een glimlach, terwijl hij naar buiten kijkt. De linksback stelt dit seizoen alles in het werk om zichzelf klaar te stomen voor een vaste basisplaats bij Racing Genk, dat hem tot de zomer verhuurt aan FC Den Bosch. “Ik denk dat ik meer volwassen ben geworden, daar draagt deze huurperiode ook aan bij. Trainer Wil Boessen praat vaak met me en toont ongelofelijk veel vertrouwen. Hier speel ik iedere week, dus fysiek moet je je anders voorbereiden. Op fysiek vlak heb ik daardoor de grootste stappen gezet. In het begin had ik moeite om een wedstrijd uit te spelen, maar nu kan mijn lichaam die belasting gemakkelijk aan. Ik voel me sterker, ook in de duels. Dus ja, ik ben redelijk tevreden.”

Khammas (midden) viert met Oussama Bouyaghlafen (links) en Imram Oulad Omar (rechts) het winnen van de tweede periodetitel.

Eigenlijk wilde de huidige koploper van de Belgische Jupiler Pro League Khammas afgelopen zomer niet kwijt. “Ik heb aangedrongen op een huurperiode, omdat ik besefte dat wekelijks spelen het belangrijkste is voor mijn ontwikkeling. Onder de huidige trainer Philippe Clement waren mijn kansen op speeltijd klein”, legt de verdediger uit. Racing Genk haalde Khammas in 2015 op zestienjarige leeftijd weg uit de JMG Academy Lier. Na een seizoen in de Onder-17 en een seizoen in de Onder-19 werd hij doorgeschoven naar de eerste selectie. Onder de Nederlandse trainer Albert Stuivenberg maakte Khammas op 29 juli 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van de Belgische club. “Hij is tot nu toe misschien wel de belangrijkste trainer geweest die ik heb gehad. Ik was net achttien en er zaten nog twee linksbacks in de selectie, maar hij heeft me gewoon laten spelen. Hij zei: ‘Je hebt super veel kwaliteiten, daar geloof ik in en daarom laat ik je spelen’. Wil Boessen is nu ook een trainer die veel met me praat en me veel vertrouwen geeft.” Wegens de tegenvallende resultaten moest Stuivenberg in december 2017 zijn biezen pakken bij Genk.

Waar Khammas onder Stuivenberg nog schipperde tussen een plaats in de basiself en een plek op de reservebank, belandde hij onder diens opvolger Clement op gegeven moment zelfs op de tribune. “Ik stond te boek als een heel groot talent, maar ineens speelde ik niet meer. Het was moeilijk om daarmee om te gaan, want ik ben een jongen die altijd wil spelen. Ik kan er niet tegen als mensen tegen mij zeggen: ‘Je bent nog jong en je moet ervaring opdoen’. Bullshit, vind ik. In de voetballerij bestaat geen leeftijd: als je goed bent, speel je. En als je niet goed bent, moet de trainer dat gewoon zeggen. Ik heb daar lang mee gesukkeld. Misschien heb ik me soms verkeerd geuit en op trainingen verkeerd gedrag vertoond, maar dat kwam alleen doordat ik echt wilde voetballen”, klinkt het schuldbewust. “Soms verscheen ik misschien teleurgesteld op de training, maar ik heb geleerd dat je daar eigenlijk niets mee opschiet. Je moet blijven doorgaan en dat heb ik vrij snel meegekregen.”

Namens Racing Genk aan de bal in het duel met KAS Eupen.

Omdat de kans op speeltijd in Genk niet al te groot was, had Khammas zijn zinnen gezet op een huurperiode. De club wilde hem in eerste instantie in de Belgische competitie stallen. “Mijn voorkeur ging uit naar Nederland, omdat ze hier jonge talenten veel meer kansen geven. Door de taal is er eigenlijk geen barrière. De visie van Den Bosch sprak me aan. Ik heb lang met mijn zaakwaarnemer gesproken, hij kende de club al wel. Ik wist nog niets van Den Bosch, eerlijk gezegd.” Halverwege november veroverde Khammas als linkerverdediger een basisplaats in het elftal van trainer Boessen en inmiddels heeft hij zeventien wedstrijden achter zijn naam staan namens Den Bosch, met wie hij dit seizoen de tweede periodetitel veroverde. “In België zeggen ze dat Nederlands voetbal heel technisch is, maar ik denk dat dit eerder voor de Eredivisie geldt. In de Keuken Kampioen Divisie is het vechtvoetbal, duels spelen en dat is vergelijkbaar met België. Dat is alleen maar beter voor mij, want ik ben een verdediger en moet daar sterker in worden.”

Het is aannemelijk dat Den Bosch het in maart een tijdje zonder Khammas moet stellen. De verdediger is jeugdinternational voor Marokko en meldt zich normaal gesproken volgende maand in Noord-Afrika voor de kwalificatieduels voor de Afrika Cup. “Ik heb het geluk dat Mark Wotte de trainer van Jong Marokko is. Hij stuurt me altijd berichtjes na mijn wedstrijden, als hij die heeft gezien. Dan zegt hij wat ik goed doe en beter kan doen”, vertelt Khammas. In september 2017 behoorde hij zelfs al eens tot de selectie van het ‘grote’ Marokko, voor de dubbele ontmoeting met Mali. Zijn officiële debuut maakte hij destijds nog niet. “Als jongen van twaalf of dertien keek ik naar spelers als Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa op televisie. Een aantal jaar later zat ik bij hen aan tafel. Dat was een heel fijn gevoel, zeker het mooiste moment van mijn carrière tot nu toe. Raar is het niet, want zij zijn ook gewoon mensen zoals wij. Het zijn sterren, maar ik werd heel goed opgevangen. Ik trok vooral op met de Hollandse jongens, omdat we dezelfde taal spreken. Met Nordin Amrabat ben ik nog steeds heel close, we hebben dezelfde zaakwaarnemer. De Nederlandse jongens spreek ik nog wekelijks, zij hebben mij heel goed opgevangen.”

“Je ziet gelijk wat die jongens als Hakim Ziyech en Medhi Benatia kunnen, zij hebben zoveel kwaliteiten. De eerste trainingen waren niet makkelijk, je komt tussen spelers die al meer dan honderd of tweehonderd wedstrijden op Europees topniveau hebben gespeeld. Je moet dan even je hoofd erbij houden, simpel spelen om niet de verkeerde dingen te doen”, zo gaat hij verder. Khammas werd geboren in België en had zodoende ook voor de Rode Duivels kunnen kiezen. In 2016 speelde hij een oefeninterland met België Onder-17, maar die uitnodiging kreeg geen vervolg. “Op gegeven moment ging mijn lichting naar het EK en ik was de beste linksback van de competitie, dat zeiden alle trainers. Ik werd niet opgeroepen, dus dat was al een beetje twijfelachtig. Door Marokko werd ik telkens voor een hogere leeftijdscategorie opgeroepen, ze hebben altijd interesse en vertrouwen getoond. Marokko is een voetballand, we worden daar echt behandeld als koningen. De nationale ploeg is enorm vooruit gegaan, het is heel professioneel geworden.”

Toch heeft de Belgische bondscoach Roberto Martínez nog een poging gewaagd om Khammas op andere gedachten te brengen. “Toen ik mijn debuut maakte bij Genk en begon te spelen, werd ik gebeld door Martínez. Dat was wel even schrikken. Ik zat in de kleedkamer en had de telefoon op luidspreker gezet. Ik was zo in shock, die andere jongens luisterden mee. Het was toch een beetje zo van: huh, Roberto Martínez? Hij zei: ‘We weten dat er heel veel interesse is van Marokko, maar ik zou wachten met je keuze. Als je wil, kunnen we een keer samen praten’. Ondanks dat belletje van Martínez stond mijn keuze al vast. Dat was een keuze met het hart en heeft verder niks met België te maken.”

Ondanks dat Khammas ruim honderd kilometer noordelijker speelt, volgt hij Genk nog altijd op de voet. “Het is een uurtje rijden, meestal ga ik bij de thuiswedstrijden gewoon kijken. Ik kom in de kleedkamer, groet de jongens en de trainer en heb nog dagelijks contact met mijn ploeggenoten daar. Genk is ook gewoon mijn familie, net als dat Den Bosch mijn familie is. Genk gelooft enorm in mij, al vanaf dat ik jong was. Op mijn zeventiende mocht ik al met de A-selectie meetrainen, ik heb mijn debuut op mijn achttiende gemaakt. Een club doet dat niet zomaar, dus ik weet dat ze heel veel vertrouwen in mij hebben”, aldus Khammas. Hij is voorlopig nog niet bezig met zijn toekomst bij Genk. “Mijn focus ligt tot het einde van het seizoen op Den Bosch. Door de tweede periodetitel hebben we ons in ieder geval verzekerd van deelname aan de nacompetitie. We zitten nu een beetje in een hoek waar we klappen krijgen, maar we moeten daar sterker uitkomen. We hebben een heel hecht team en een trainer die enorm in ons gelooft. We moeten blijven trainen, de minpunten verbeteren en dan komen de resultaten vanzelf terug. Op dit moment kijken we niet naar FC Twente, Sparta Rotterdam of Go Ahead Eagles, maar alleen naar onszelf.”

Naam: Amine Khammas

Geboortedatum: 6 april 1999

Club: FC Den Bosch (verhuurd door Racing Genk)

Positie: linksback

Sterke punten: techniek, inzicht, aanvallende kwaliteiten