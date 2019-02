‘Wij hebben vier punten meer, de druk ligt daarom zeker ook bij Arsenal’

Tottenham Hotspur verloor woensdagavond met 2-0 op bezoek bij Chelsea. Het gat met koploper Liverpool is inmiddels negen punten en de titelaspiraties kunnen voorlopig weer even de ijskast in. Manager Mauricio Pochettino vindt dat de verwachtingen rondom zijn ploeg niet te hoog moeten zijn. Momenteel is het voor the Spurs vooral van belang de klassering bij de top vier te behouden met het oog op de tickets voor de Champions League.

Zaterdag staat de North London Derby tegen rivaal Arsenal op het programma voor Tottenham. "We spelen de wedstrijd tegen Arsenal met een voorsprong van vier punten. De druk ligt daarom niet alleen bij ons, maar zeker ook bij hen. We moeten tevreden zijn met onze postitie", vertelt Pochettino tijdens de persconferentie. "Wij gaan proberen deze wedstrijd te winnen, omdat zulke duels ontzettend belangrijk zijn voor onze supporters."

Voor de fans in Londen is de wedstrijd tegen Arsenal de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Pochettino ziet echter ook andere rivalen in de Engelse hoofdstad. "Vandaag de dag zitten Chelsea en Arsenal op hetzelfde niveau als we het hebben over rivaliteit. Maar we spelen ook tegen Fulham, Watford en West Ham United, dat zijn ook Londense derby's. De rivaliteit is groot vanwege de historie, maar natuurlijk is iedere wedstrijd voor ons even belangrijk."

Door de nederlaag op Stamford Bridge is Tottenham zo goed als uitgeschakeld in de Engelse titelstrijd. Liverpool en Manchester City zullen naar alle waarschijnlijkheid gaan uitmaken welke club er met de eindzege in de Premier League vandoor gaat. De strijd om de tickets voor de Champions League is echter ook razend spannend. Tottenham heeft zestig punten, maar wordt op de hielen gezeten door Arsenal (56 punten), Manchester United (55 punten) en Chelsea (53 punten), dat nog een duel te goed heeft.