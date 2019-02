‘Ik hoop dat de fans van Chelsea hem niet meer uit zullen joelen’

Kepa Arrizabalaga weigerde afgelopen weekend een wissel en zette zijn manager Maurizio Sarri op die manier te kijk. De trainer greep woensdagavond hard in door de Spaanse doelman niet op te stellen in het competitieduel met Tottenham Hotspur (2-0 overwinning). Sarri posteerde Willy Caballero onder de lat en de Argentijn hield de nul op Stamford Bridge. Na afloop steunde hij zij jonge ploeggenoot. "We maken fouten omdat we mensen zijn", vertelt Caballero over zijn collega.

Tijdens de finale van de EFL Cup had Caballero zich opgewarmd voor de strafschoppenserie. Kepa weigerde het veld echter te verlaten, tot grote woede van manager Sarri. Woensdag lieten de fans van Chelsea ook hun ongenoegen blijken richting Kepa en dat stuitte Caballero weer tegen de borst. "Ik hoop dat de fans het hem niet kwalijk nemen en dat ze hem niet meer uit zullen joelen", vertelt Caballero in gesprek met de Daily Mail. "We kunnen fouten maken in ons leven en bij onze banen."

De band tussen Caballero en Kepa is niet slechter geworden door het incident in de finale. "De manager heeft besloten mij in het doel te zetten en Kepa heeft me daarin gesteund. We gaan gewoon goed met elkaar om. We moeten vooral zo doorgaan, want doelmannen moeten elkaar steunen", weet de 37-jarige keeper. "Dit soort dingen kan spelers uit elkaar drijven, maar in dit geval zijn we closer dan ooit. Iedereen heeft van deze situatie geleerd."

Ook de rest van de ploeg heeft het incident achter zich gelaten. "Dit brengt iets goed mee voor de sfeer binnen het team" vindt Caballero, die komend weekeinde waarschijnlijk weer gewoon op de bank plaats zal moeten nemen. Sarri bevestigde na afloop van de wedstrijd dat Kepa binnenkort weer gewoon zijn nummer één zal zijn. Zondagmiddag gaat Chelsea op bezoek bij stadgenoot Fulham. Volgende week wacht het Europa League-duel met Dynamo Kiev.