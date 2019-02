Barcelona is concurrentie voor en deelt clausule van 500 miljoen uit

Jordi Alba gaat zijn contract bij Barcelona verlengen tot de zomer van 2024, zo meldt de club via de officiële kanalen. De linksback staat al een tijdje op het verlanglijstje van andere Europese topclubs, maar blijft dus actief in het Camp Nou. Daarnaast heeft de Catalaanse topclub direct een flinke afkoopsom laten vastleggen in de verbintenis van Alba. Geïnteresseerde clubs kunnen zich met een bedrag van vijfhonderd miljoen euro melden bij voorzitter Josep Maria Bartomeu.

De 29-jarige Spanjaard is bezig aan zijn zevende seizoen bij Barcelona en daar komen er dus nog een aantal bij. De linkspoot gaat niet in op interesse uit de Premier League, waar Manchester United hem graag zou willen contracteren. Alba heeft zijn handtekening nog niet gezet onder het nieuwe contract, maar op de clubwebsite laat Barcelona weten deze week naar buiten te brengen wanneer de Spaans international zijn niet verbintenis zal ondertekenen.

Alba won met Barcelona al vele prijzen, waaronder vier landstitels en eenmaal de Champions League. De linksback speelde tot op heden 282 wedstrijden en wist 14 keer tot scoren te komen. Ook zijn ploeggenoot Lionel Messi zal blij zijn dat Alba blijft. De Argentijn wist namelijk al twintig keer te scoren nadat Alba hem de bal had gegeven. Onlangs vierde de verdediger ook al zijn tweehonderdste overwinning met Barça, die hij in de Copa del Rey boekte op Sevilla.

Het huidige contract van Alba loopt bij Barcelona nog tot de zomer van 2020. De 67-voudig international kwam in de zomer van 2012 over van Valencia, dat hem eerder al verhuurde aan Gimnàstic de Tarragona. Ook speelde hij in CD Mestalla, het tweede elftal van Valencia. Tussen 1997 en 2005 speelde Alba in de jeugdopleiding van Barcelona.