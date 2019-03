eDivisie: PSV moet punten delen; Ajax en Feyenoord maken geen fout

Het Xbox-seizoen van de eDivisie is in volle gang. Buiten Ajax hebben de grote namen uit het vorige seizoen het lastig. Zo lieten PSV en Feyenoord in de eerste speelronde al punten liggen. In de tweede speelronde wisten ze zich goed te herstellen, maken ze nu eindelijk de stap richting de knock-outs? Club FIFA volgt de competitie voor Voetbalzone op de voet.

Speelronde 3

Na twee speelrondes zien we dat vooral de eDivisie-veteranen goed gepresteerd hebben. Zo staan in Poule A Dani Hagebeuk, Bryan Hessing en Paskie Rokus gedeeld op een eerste plek met zes punten. In Poule B gaat alles gelijk op. Met uitzondering van ADO Den Haag heeft iedereen drie of vier punten. In de laatste poule staat Fortuna Sittard, dat in het PlayStation-seizoen nog teleurstellend presteerde, bovenaan met zes punten. Nick den Hamer, esporter van FC Groningen, gaat in de achtervolging met eveneens zes punten, maar een iets minder doelsaldo.

Wedstrijd van de week: PSV - sc Heerenveen

In de heenwedstrijd had PSV het ontzettend lastig met het brutale aanvalsspel van sc Heerenveen. Hoewel de Friezen verdedigend hier en daar steken lieten vallen, laat Floris Jorna ook zien dat hij vanuit het niets veel kan scoren. Dit leverde voor Jorna een klinkende 4-2 overwinning op in het eerste bedrijf.

Voor Ali Riza Aygün is het zaak om snel de openingstreffer te maken. Een 2-0 overwinning lijkt lastig, zeker omdat de Eindhovenaren pas twee keer eerder dit seizoen twee doelpunten maakten in een duel. Tegen sc Heerenveen gaan ze vliegend van start. Al in de zestiende minuut is het met de eerste kans raak voor PSV: 1-0. Floris lijkt totaal niet van zijn stuk te zijn gebracht door het vlugge tegendoelpunt. Verdedigend staat het juist steviger en de kansen blijven uit voor Ali. Pas in de 78e minuut creëert hij zijn tweede grote kans van de wedstrijd. Met één diepe bal passeert hij de volledige verdediging van Heerenveen waardoor hij af kan spelen en binnen kan tikken voor een open doel.

Gaat Floris zijn riante voorsprong volledig uit handen geven? Aan zijn gezicht is de spanning in ieder geval niet af te lezen. De nuchtere Fries heeft dan ook niet veel meer te vrezen. Ali lijkt het wel goed te vinden en houdt de bal tot de extra tijd waardoor hij nog eenmaal kan aanvallen. Op knullige wijze wordt deze naar voren gespeeld waardoor Heerenveen makkelijk kan onderscheppen en geen van beiden meer tot scoren komt. De punten worden gedeeld.

Poule A

Hoewel De Graafschap in het eerste duel met FC Emmen al vroeg een tegendoelpunt kreeg had Julian van den Berg verder weinig moeite met Luuk Jans. In het tweede duel is de stand van zaken eigenlijk exact hetzelfde. Julian neemt weer het initiatief en is bijna het volledige duel aan de bal. Jans komt er nauwelijks aan te pas en kan aanvallend geen potten breken. Als Julian in de dertiende minuut al de openingstreffer maakt valt er voor Luuk helemaal niets meer te halen. De punten gaan mee naar Doetinchem en Julian komt eindelijk op gang na twee lastige eerste weken.

In het eerste duel voelde Paskie Rokus van Vitesse zich bestolen door Dani Hagebeuk van Ajax. Zijn spel was goed maar dat betaalde zich niet uit in een overwinning. In het tweede duel lijkt de ploeg uit Arnhem beter van start te gaan door al snel op voorsprong te komen. Veel doet dat echter niet met de ervaren Dani. Dat bewijst hij wel als hij voor rust alweer twee keer tot scoren komt en daardoor op voorsprong staat. In de tweede helft komt Paskie via een snelle uitbraak nog wel tot 2-2. Hagebeuk laat de zege daardoor niet in gevaar komen en doet direct wat terug met de 3-2. Uiteindelijk komt Paskie nog op gelijke hoogte, maar over twee duels maakt dat voor Vitesse helaas niet het verschil. Rokus heeft gestreden en laten zien dat hij nog steeds een hoog niveau kan behalen.

Nick Cooiman van VVV-Venlo kende een extreem moeizame start en pakte nog geen enkel punt dit seizoen. In het tweede duel tegen Heracles lijkt het er dan toch van te komen. Hoewel de kansen voor Bryan Hessing van Heracles zijn heeft Cooiman aan een schot genoeg. Tegen de zestigste minuut krijgt hij zijn enige kans die hij direct weet te benutten waardoor de voorsprong voor de Venlonaren is. Door de voorsprong hoeft VVV niet meer te denken aan aanvallen en wordt er een punt meegenomen naar Limburg.

Poule B

Danny Hazebroek kent net als op de PlayStation een lastig seizoen. In twee duels werd met een waar spektakelstuk alleen gewonnen van Floris Jorna van sc Heerenveen. Als de Domstedelingen opnieuw niet weten te winnen van Tony Kok wordt het lastig om de play-offs te bereiken. De drie punten lijken nog verder weg als Tony diep in de extra tijd van de eerste helft de openingstreffer binnen kopt. Net na rust is het weer Kok die gevaarlijk wordt. In de zestigste minuut levert dat de genadeklap op voor Hazebroek. In de extra tijd doet hij nog wat terug maar dan is het al te laat.

Het tweeluik tussen Melvin Boere van AZ en nieuweling Jeremy ‘Jerotelli’ Schroth van ADO Den Haag was eigenlijk al over een duel beslist. Ook in het tweede duel kennen de Alkmaarders geen enkele moeite met de ploeg uit de Hofstad. De score valt met 1-0 niet hoog uit maar het spel van Schroth is opnieuw niet overtuigend genoeg om potten te breken.

Poule C

Waar Nick den Hamer van FC Groningen het in eigen huis nog lastig had met het Willem II van Viri Sital gaat het hem in het tweede duel een stuk makkelijker af. De ploeg uit het hoge noorden haalt met ruime cijfers uit tegen de Tilburgers waardoor ze met negen punten op een eerste plek terecht komen in de groep.

Ook Feyenoord doet haar sportieve plicht tegen Renzo Oemrawsingh van Fortuna Sittard. De Rotterdammers winnen net als FC Groningen met een simpele 3-0 overwinning waardoor het op gelijke hoogte komt met de ploeg uit Limburg wat betreft punten.

In het eerste duel deed Menno Bouhuijzen van NAC Breda goed zijn best tegen Levy Frederique van Excelsior. Door twee zeer ongelukkige tegengoals kijkt hij in de return toch tegen een achterstand aan en dat is te merken aan de ploeg uit Breda. Excelsior kan vrij spelen en dat levert de Kralingers een ruime overwinning op. Met drie ploegen op zes punten wordt het daardoor erg spannend in Poule C. Wie haalt de play-offs en wie gaat er rechtstreeks naar de KO’s?

Analyse

In de derde speelronde zagen we dat er iets minder gescoord werd dan in de vorige twee speelrondes. Dit is voornamelijk terug te zien in de schoten van de esporters. Slechts twee spelers schoten deze speelronde gemiddeld vaker dan zeven keer per duel, namelijk Dani Hagebeuk en Levy Frederique (tien keer). Laten dit nou met vijf en zes doelpunten over twee duels de best scorende ploegen zijn, samen met AZ dat ook vijf keer wist te scoren.

Play like a Pro

Om de eDivisionisten wat beter te leren kennen en speltips te ontfutselen gaat Justus op bezoek in de studio waar de wedstrijden van de eDivisie plaatsvinden. Dit keer schuift Dani Visser van De Graafschap aan.